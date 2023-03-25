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Зеленский о переговорах с Путиным: "Украина не может идти на компромисс"

25 марта 2023, 11:03
Президент Украины назвал Путина "убийцей". По его словам, российские войска "убивали, насиловали, забирали и уничтожали" украинцев.
Зеленский, Путин
Зеленский назвал Путина "убийцей" / Коллаж скриншот YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин виновен в тяжких военных преступлениях, совершенных оккупационными войсками РФ на территории Украины. Украина ни при каких обстоятельствах не может идти на компромисс с государством-агрессором.

"Ясно, что он виновен. Поэтому Украина не может идти на компромисс", – заявил глава государства в интервью японскому изданию Yomiuri Shimbun.

Зеленский назвал Путина "убийцей". По его словам, российские войска "убивали, насиловали, забирали и уничтожали" граждан Украины. Он подчеркнул, что намерен добиваться его привлечения к ответственности.

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Президент Украины также добавил, что убежден в обоснованности подозрений Международного уголовного суда в отношении главы государства-агрессора.

Ордер на арест Путина

17 марта 2023 года стало известно о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации и передаче детей из оккупированных территорий Украины в РФ.

Как объяснил бывший судья Международного уголовного суда в Гааге Владимир Василенко, ордер обязывает Владимира Путина явиться в Гаагский суд для дачи показаний, если же диктатор этого не сделает, то Интерпол объявит его в международный розыск.

Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не будет нести обязательства, связанные с решениями Международного уголовного суда.

Тем временем власти Южно-Африканской Республики получают юридические консультации относительно того, как вести себя в ситуации, когда в страну в августе на саммит БРИКС приедет глава страны-агрессора России Владимир Путин. Дело в том, что ЮАР ратифицировала Римский статут и обязана арестовать Путина.

Что такое Римский статут

Римский статут – это главный документ работы Международного уголовного суда в Гааге. Он регулирует его работу, определяет виды наказания и функции Ассамблеи государств-участников.

Статут одобрили в 1998 году, документ вступил в силу в июле 2002 года. Его подписали и ратифицировали 122 страны, 31 страна только подписала. США, Россия, Израиль и Северный Судан сначала поставили свои подписи, но передумали и отозвали их.

Статут определяет полномочия суда в Гааге по расследованию масштабных преступлений: геноцида, преступлений против человечества, военных преступлений. После ратификации Римского статута государство становится участником Международного уголовного суда, а преступления ее граждан или совершенные на ее территории – подсудными суду в Гааге.

Украина подписала Римский статут еще 20 января 2000 года, но так и не ратифицировала его, хотя после соглашения об Ассоциации с ЕС в 2014 году сделать это является одним из ее прямых международных обязательств. Статут предусматривает возможность, что и без ратификации государство может признать юрисдикцию суда по определенным делам, подав об этом должное заявление.

Украина признала его юрисдикцию по двум вопросам двумя заявлениями Министерства иностранных дел, поданными 17 апреля 2014 года по делам Майдана и 8 сентября 2015 года – о преступлениях против человечности и военных преступлений, совершенных на ее территории.

Другие новости:

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