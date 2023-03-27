УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

У Зеленского отобрали кусок шоколада из-за риска покушения на жизнь

27 марта 2023, 22:49
Во время личной встречи с президентом Зеленским телеведущий Эдвард Майкл Гриллс предложил ему кусок шоколада, чтобы наладить отношения.
У Зеленского отобрали кусок шоколада из-за риска покушения на жизнь
У Зеленского отобрали кусок шоколада из-за риска покушения на жизнь / president.gov.ua

Во время визита в Украину британский телеведущий и путешественник Эдвард Майкл Гриллс встретился с президентом Владимиром Зеленским и предложил ему кусок шоколада, но охрана главы государства не позволила ему съесть его.

Как пишет Telegraph, Гриллс приезжал в Украину в ноябре 2022 года для съемок документального фильма. Во время личной встречи с президентом Зеленским телеведущий предложил ему кусок шоколада, чтобы наладить отношения.

Однако Служба безопасности Зеленского выступила против такого жеста. В целях безопасности охрана не позволила главе государства съесть шоколад, поскольку предположила, что 48-летний британец может его отравить.

видео дня

"Служба безопасности Зеленского набросилась на шоколад, который предложил ему Гриллс из-за опасений, что тот мог пытаться отравить украинского президента", - указывается в статье.

По данным газеты, телеведущий отнесся к такой осторожности с пониманием.

Покушения на президента Зеленского

С начала полномасштабной войны России против Украины на президента Владимира Зеленского было совершено более десятка покушений. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Наши иностранные партнеры говорят о двух-трех попытках. Я считаю, что таких попыток было больше десятка. Потому что постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие-то ДРГ, которые хотят зайти в правительственный квартал и так далее", - заявил Подоляк.

Ранее советник министра обороны Украины Маркиан Лубкивский заявлял, что боевики российской частной военной компании Вагнера планировали покушение на президента Украины Владимира Зеленского и главу украинского правительства Дениса Шмыгаля. Данную информацию подтвердили разведчики и спецназ, отвечающий за охрану главы государства.

"Они хотели убить руководство Украины: нашего президента и премьер-министра. Это было целью, некоторых из них безуспешно отправили в Украину", - сообщил Лубкивский, добавив, что все доказательства относительного сговора будут представлены Международному суду.

Вас может заинтересовать:

война в Украине покушение Владимир Зеленский
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:09

"Враг ответит за каждый удар": Зеленский впервые провел выездное заседание Ставки

22:54

Пенсии в Украине с 1 апреля вырастут: кто получит новые выплатыВидео

22:51

Не только грудь и шикарные ножки: как сейчас выглядит настоящая Эльвира-повелительница тьмы

22:49

У Зеленского отобрали кусок шоколада из-за риска покушения на жизнь

22:22

Германия в пять раз увеличит военную помощь Украине - SpiegelВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:16

Пять бронемашин "Ахмат" не доехали до Херсонщины: в ГУР рассказали об инциденте на Крымском мосте

21:53

"Стыдоба какая-то": Лолита оконфузилась и без стыда показала, как заплыла жиромВидео

21:30

"Наносим по врагу превентивные удары": в ВСУ сообщили о стабилизации ситуации в БахмутеВидео

21:21

Поражение в Украине приведет к потере РФ трех анклавов, на Кавказе начнутся свои события – СотникВидео

Реклама
21:16

В ЕС пригрозили Лукашенко последствиями за ядерную авантюру ПутинаВидео

20:31

Украину накроют сильнейшие ливни и снегопад: на дорогах будет "катастрофа" - синоптикВидео

20:22

Боевые машины Challenger 2, Stryker, Cougar и Marder на балансе ВСУ: опубликованы первые кадрыВидео

20:11

Последний раунд поднятия ставок от Путина?мнение

19:52

Муж изменил жене с ее сестрой: теперь они обе беременные

19:41

Гороскоп для Тельцов на апрель 2023: сюрпризы и неожиданная смена плановВидео

19:36

Нашла свой Ролекс в мире Кассио: у Шакиры новый роман - СМИВидео

19:20

Путин так и останется сатаной, а россияне еще долго будут изгоямимнение

19:12

В Украине продолжается мобилизация, никаких волн нет – Минобороны

19:05

В Литве агрессивный мужчина избил украинца и обругал Зеленского

18:47

Гороскоп на апрель 2023 года для Овнов: что принесет второй месяц весныВидео

Реклама
18:42

Стал отцом более 550 детей: серийный донор спермы обвел за нос сотни женщин во всем мире

18:34

Как понять, хороший кофе или нет: 4 совета для выбора вкуснейшего напитка

18:10

"Уничтожит даже США": Патрушев выдал бред о российском "уникальном оружии"Видео

17:23

Новая оптическая иллюзия настолько сильна, что только 2% людей могут видеть скрытое изображение

17:18

Монатик дал внезапный концерт в киевской электричкеВидео

17:15

Выдающиеся спортсмены-киевляне будут получать стипендию от Виталия Кличко

17:11

В Украину из Германии прибыли 18 танков Leopard 2 и до 40 БМП Marder – SpiegelВидео

17:08

"Танцы со звездами дали мне уверенность в себе": Юлия Санина рассказала о подготовке к ЕвровидениюВидео

16:55

Ядерный шантаж Путина – знак поражения и повышения ставок, но Запад на это не поведется – ГУРВидео

16:44

Даша Квиткова показала свои целлюлитные ягодицы: "Я всегда стыдилась"

16:33

Как отбелить пожелтевшие кроссовки за 5 минут, чтобы они снова засияли: 3 эффективных способа

16:32

У ведущей 1+1 Аллы Мазур случилось гореВидео

16:18

В Словении схватили двух "спящих" русских шпионов под видом супружеской пары - The GuardianВидео

16:16

Оккупантов заманивают "эротическим голосом": Рогозин сварганил дикий фейк об атаке ВСУ

16:09

Зачем опытные хозяйки кладут сахар в холодильник: невероятный фокус, который удивит результатомВидео

16:08

Крым – "кощеева смерть" для Путина, война не закончится без возвращения полуострова – ПодолякВидео

15:21

Новый и очень легкий салат весны 2023: рецепт, который покорил многих звездВидео

15:18

У Путина разразились угрозой разместить ядерное оружие в Беларуси вопреки предупреждениям ЗападаВидео

15:12

"Я, конечно, всех ненавижу": Дантес впервые высказался про любовную песню Дорофеевой и КацуринаВидео

15:11

Пригожина могут "слить" ВСУ российские военные: журналист раскрыл сценарий

Реклама
14:52

Китай резко ответил Путину на угрозы разместить ядерное оружие в БеларусиВидео

14:40

Супермодель Ратаковски закрутила роман с британской поп-звездой - СМИВидео

14:36

О чем нельзя рассказывать никому и никогда: вещи, которые нужно держать в секрете

14:28

"3 города в опасности": астрологи дали тревожный прогноз на апрель для Украины - гороскопВидео

14:08

Изнасилование на Закарпатье: скандальная судья "сбежала" на больничный, девочке ищут новую школу

13:53

Пропавшая Алина Гросу вышла на связь и объяснила свое исчезновение

13:46

Есть погибшие и десятки раненых, разрушены 5 многоэтажек: РФ атаковала Славянск ракетами С-300ФотоВидео

13:42

Максим Галкин жестко подколол путиниста Петросяна: "Курица с отрезанной головой"Видео

13:24

Требуют признать иноагентом: еще два города отменяют концерты Лорак в РоссииВидео

13:20

Им покоряется успех: топ-6 женских имен, чьи владелицы стремятся преуспетьВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять