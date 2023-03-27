Во время личной встречи с президентом Зеленским телеведущий Эдвард Майкл Гриллс предложил ему кусок шоколада, чтобы наладить отношения.

У Зеленского отобрали кусок шоколада из-за риска покушения на жизнь / president.gov.ua

Во время визита в Украину британский телеведущий и путешественник Эдвард Майкл Гриллс встретился с президентом Владимиром Зеленским и предложил ему кусок шоколада, но охрана главы государства не позволила ему съесть его.

Как пишет Telegraph, Гриллс приезжал в Украину в ноябре 2022 года для съемок документального фильма. Во время личной встречи с президентом Зеленским телеведущий предложил ему кусок шоколада, чтобы наладить отношения.

Однако Служба безопасности Зеленского выступила против такого жеста. В целях безопасности охрана не позволила главе государства съесть шоколад, поскольку предположила, что 48-летний британец может его отравить.

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"Служба безопасности Зеленского набросилась на шоколад, который предложил ему Гриллс из-за опасений, что тот мог пытаться отравить украинского президента", - указывается в статье.

По данным газеты, телеведущий отнесся к такой осторожности с пониманием.

Покушения на президента Зеленского

С начала полномасштабной войны России против Украины на президента Владимира Зеленского было совершено более десятка покушений. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Наши иностранные партнеры говорят о двух-трех попытках. Я считаю, что таких попыток было больше десятка. Потому что постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие-то ДРГ, которые хотят зайти в правительственный квартал и так далее", - заявил Подоляк.

Ранее советник министра обороны Украины Маркиан Лубкивский заявлял, что боевики российской частной военной компании Вагнера планировали покушение на президента Украины Владимира Зеленского и главу украинского правительства Дениса Шмыгаля. Данную информацию подтвердили разведчики и спецназ, отвечающий за охрану главы государства.

"Они хотели убить руководство Украины: нашего президента и премьер-министра. Это было целью, некоторых из них безуспешно отправили в Украину", - сообщил Лубкивский, добавив, что все доказательства относительного сговора будут представлены Международному суду.

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