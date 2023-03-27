"Уничтожит даже США": Патрушев выдал бред о российском "уникальном оружии"

Приспешник Путина начал утверждать, что США якобы не смогут нанести превентивный удар по России, после которого она уже не ответит ядерным ударом.

Патрушев выдал бред о российском "уникальном оружии" / сайт Кремля, Минобороны РФ

Приспешник российского диктатора Владимира Путина и секретарь Совбеза страны-агрессора России Николай Патрушев выдал бред об "уникальном оружии", которое якобы может "уничтожить" Соединенные Штаты Америки.

"Россия терпелива и никого не запугивает военным превосходством. Но имеет современное уникальное оружие, способное уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию", - побредил Патрушев в интервью Российской газете.

Он также выдал, что страна-агрессор после распада СССР, мол, проанализировала все свои ошибки и поэтому сейчас "может обеспечить как внутреннюю стабильность, так и безопасность от угроз извне".

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Кроме того, приспешник Путина начал утверждать, что США якобы не смогут нанести превентивный удар по России, после которого она уже не ответит ядерным ударом.

"У американских политиков почему-то сохраняется уверенность, что в случае прямого конфликта с Россией США способны нанести превентивный ракетный удар, после чего Россия уже ответить не сможет. Это недальновидная глупость, причем очень опасная", - заявил Патрушев.

Также российский чиновник выдал, что "Запад серьезно просчитался, рассчитывая на крах экономики РФ и рост протестных настроений по причине санкций", и о том, что Россия якобы "взвешенно относится" к санкционному давлению.

Путин угрожает размещением тактического ядерного оружия в Беларуси

Руководитель страны-оккупанта России Владимир Путин 25 марта объявил о своих якобы "намерениях" разместить ядерное оружие на территории Республики Беларусь.

До 1 июля планируют достроить специальное хранилище в РБ. По словам Путина, Минск, мол,"не получит контроля над ядерными зарядами".

В Белом доме сказали, что Вашингтон на данный момент не видит признаков перемещения ядерного оружия в Беларусь с территории РФ. Штаты и в дальнейшем будут наблюдать за ситуацией.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что планы Путина по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси сигнализируют о его страхе. Путин терпит поражение и пытается всех пугать. При этом российский директор нарушает договор о нераспространении ядерного оружия.

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