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"До Гааги не доживет, умрет внезапно": журналист спрогнозировал, как закончит Путин

26 марта 2023, 22:35
Сотник подчеркнул, что в будущем Путин будет одной из самых отвратительных фигур XXI века.
'До Гааги не доживет, умрет внезапно': журналист спрогнозировал, как закончит Путин
Журналист спрогнозировал, как закончит российский диктатор Путин / скриншот с видео

Российский диктатор Владимир Путин вряд ли доживет до суда в Гааге. Такое мнение во время чата на Главреде высказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель, публицист Александр Сотник.

"Не знаю, что он увидит и услышит напоследок, но он умрет внезапно. Не думаю, что он доживет до Гааги. А вообще, в будущем он будет проклят. Его и сейчас многие проклинают, но в будущем это будет одна из самых отвратительных фигур XXI века", - отметил Сотник.

Журналист также прокомментировал, осознают ли когда-нибудь россияне, что это был за человек, и что он сделал со страной, которой руководил, а также с другими государствами вокруг РФ.

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"Нет, они не понимают, потому что он – это они. Он – это лучшее, что случилось с ними. Он – лучшая гн**a в этом гадюшнике, самая прыгучая, самая жирная, самая любимая, намоленная и нализанная. Путин является воплощением всего того, чем являются они, и до чего им не дотянуться", - сказал он.

Кроме того, Сотник прокомментировал бесчеловечные преступления российских захватчиков на территории Украины.

"А это люди? Я не знаю, задаюсь вопросом. Все те, которые творили все это в Буче, это были люди? В Бородянке – люди? Они выглядят, как люди, говорят что-то членораздельное, ходят на двух ногах, едят. Но люди ли они? Или скорее какое-то ответвление, тупиковая ветвь человечества?", - подчеркнул публицист.

Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Напомним, недавно журналист, писатель и публицист Александр Сотник заявил, что в России развитие сценария с гражданской войной просто невозможно. Он убежден, что русские – народ, который всю жизнь будет терпеть.

"Народа там нет. Они – холопы. Даже рабы поднимали восстание, а холопы – никогда, они будут терпеть. Есть же такая холопячья поговорка "а мы крепчаем". Их будут убивать, а они будут крепчать. Их уже убивают, а они крепчают. Там масса каких-то подонков. От них ничего не зависит, они ни на что не влияют. А смерть придет, умирать будут", - сказал Сотник.

Также Сотник заявлял, что в стране-агрессоре РФ остаются сотни адекватных людей, разбросанных по всей стране. "Кто-то из них татарин, кто-то – башкир, кто-то – якут, кто-то – удмурт, кто-то – еще кто-то там", - подчеркнул он

Вместе с тем журналист считает, что россиян, как национальности, нет – это вымышленная национальность.

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