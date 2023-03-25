"Постбольшевистская масса, совкопитеки": русских как национальности нет – Сотник

В стране-агрессоре РФ остаются сотни адекватных людей, разбросанных по всей стране, заявил главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник.
"Кто-то из них татарин, кто-то – башкир, кто-то – якут, кто-то – удмурт, кто-то – еще кто-то там", — подчеркнул он в ходе чата в Главреде.
Вместе с тем он считает, что русских, как национальности, нет – это выдуманная национальность.
"Эти совкопитеки, эта постбольшевистская масса ещё раз подтвердила, что это не совсем люди. Они говорят, они едят в голову, они что-то там себе думают. У них даже есть своя орочья поэзия – я сегодня, например, читал такое посвящение зэку-вагнеровцу, погибшему в Украине, слезливая орочья "пиизия". Но это всё на каком-то зверином, пещерном уровне", — добавил Сотник.
Ранее Сотник заявил о том, что война в Украине может завершиться к середине осени 2023 года. Но у Украины будет очень важная задача – после выхода украинских военных на границы 1991 года "зафиксировать" это должным образом.
Он отмечает, что одна из причин возможного скорого завершения войны заключается в том, что США будут предоставлять помощь и делать всё возможное для этого.
Вместе с тем он считает, что российский диктатор Владимир Путин не откажется от своей идеи захватить Украину, потому что он психически болен и вбил себе в голову, что это "его миссия". Глава Кремля считает себя "исторической личностью", пояснил Сотник.
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