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"Они даже не рабы, они - холопы": Сотник объяснил, почему россияне не будут свергать Путина

25 марта 2023, 20:08
Александр Сотник убежден, что россияне будут терпеть и не станут свергать действующую власть.
Александр Сотник, Кремль
В РФ не будет гражданской войны / Коллаж фото УНИАН, соцсети

В России развитие сценария с гражданской войной просто невозможно. Во время чата на Главреде главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник объяснил, почему россияне не пойдут против диктатора Владимира Путина.

Он убежден, что россияне - народ, который всю жизнь будет терпеть.

"Народа там нет. Они – холопы. Даже рабы поднимали восстания, а холопы – никогда, они будут терпеть. Есть же такая холопья поговорка "а мы крепчаем". Их будут убивать, а они будут крепчать. Их уже убивают, а они крепчают. Там расчеловеченная масса каких-то отбросов. От них ничего не зависит, они ни на что не влияют. А смерть придет, помирать будут", - сказал Сотник.

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Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Возможность распада России

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов спрогнозировал, что страна-агрессор Россия вскоре прекратит свое существование в нынешних пределах. Он подчеркнул, что в ближайшее время произойдет развал РФ и на ее территории сформируются свободная Ичкерия, Татарстан и Дагестан.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечает, что миру нужно готовиться к распаду страны-агрессора России, который будет происходить независимо от их желания. Запад пока не понимает, чем должна завершиться война в Украине. Также в западных странах не понимают, что делать с Россией.

В то же время дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отмечает, что в западных странах еще нет полного понимания того, как сделать страну-агрессора Россию безопасной для мира. Там понимают, что нужно сделать так, чтобы РФ в будущем не угрожала другим государствам, но еще не решили, как это сделать.

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