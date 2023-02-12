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"Россия лопнет, как спелый херсонский арбуз": Данилов раскрыл сценарий неизбежного распада РФ

12 февраля 2023, 18:33
Секретарь СНБО подчеркнул, что РФ – колониальная страна, которая не сможет существовать в нынешнем виде. Такие изменения произойдут при любых обстоятельствах.
'Россия лопнет, как спелый херсонский арбуз': Данилов раскрыл сценарий неизбежного распада РФ
Данилов раскрыл сценарий неизбежного распада РФ / УНИАН

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует, что страна-агрессор Россия вскоре прекратит свое существование в нынешних пределах. Он подчеркнул, что в ближайшее время произойдет развал РФ и на ее территории сформируются свободная Ичкерия, Татарстан и Дагестан. Об этом Данилов рассказал в эфире телемарафона, пишет ТСН.uа.

Так, Данилов провел аналогию с событиями 1991 года, когда представители некоторых государств говорили, что Украина не может существовать самостоятельно.

"Это было выступление президента Буша 1 августа 1991 года, и через 18 дней лопнул СССР, как спелый херсонский арбуз. То же будет и с Россией. Это будет обязательно. Она станет намного меньше и, возможно, тогда у нее появится какой-то ум", - сказал секретарь СНБО.

Данилов также подчеркнул, что Россия – колониальная страна, которая не сможет существовать в нынешнем виде. По его словам, такие изменения произойдут при любых обстоятельствах.

"Будет свободная Ичкерия, Татарстан, Дагестан – все это будет в ближайшее время, и к этому надо готовиться и не делать вид, что если у них есть ядерное оружие, то этого не произойдет", - добавил Данилов.

Развал Российской Федерации

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина освободит все свои территории от российских захватчиков. В то же время на страну-агресcора Россию ждет довольно печальная судьба - в будущем это государство распадется. Также секретарь СНБО убежден, что совсем скоро армия чеченского диктатора Рамзана Кадырова начнет убивать россиян на территории Российской Федерации.

Глава Минобороны Алексей Резников сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ожидает распад с парадом суверенных республик.

По мнению экономиста и политолога Олега Соскина, после каждого военного поражения положение России и лично главы Кремля Владимира Путина на международной арене меняется лишь в худшую сторону. По его словам, если украинские войска войдут в Крым, Путину скажут успокоиться и потихоньку доживать свой век, чтобы не случилось чего-то худшего. Эксперт подчеркнул, что для Путина это будет лучший вариант.

Больше новостей о развале РФ:

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