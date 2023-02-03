Часть страны "отломится": российский эксперт спрогнозировал сроки развала РФ

Дмитрий Орешкин провел параллель между нынешней Россией и нацистской Германией времен Адольфа Гитлера.

Дмитрий Орешкин рассказал о России после Владимира Путина / Сайт Кремля, Википедия

Рано или поздно Украина будет заинтересована выстроить нормальные хозяйственные, сырьевые отношения с теми территориями, которые находятся к северу и востоку от нее, заявил российский политолог Дмитрий Орешкин.

Это может касаться и территорий, где сейчас расположена Российская Федерация, подчеркнул он в интервью Главреду.

"Другой вопрос в том, что это, конечно, займет время. Люди постарше помнят, что после Второй мировой войны казалось немыслимым взаимодействие с Германией. Как видим, поколение прошло – ситуация наладилась", - заявил он.

Эксперт считает, что после поражения в войне не исключен распад России на несколько новых образований.

"В долгосрочной перспективе с той частью России, которая осознает поражение, его причины и отломится от остальной части РФ, или же сохранит прежние территориальные выделы, но ментально перейдет на европейские рельсы движения, вполне можно будет выстраивать отношения при условии того, что она соблюдает взятые на себя обязательства", - сказал он.

При этом российский политолог провел параллель между нынешней Россией и нацистской Германией времен Адольфа Гитлера.

"Все это очень похоже на то, что было в Германии в 1920-1930-х годах: травма геополитического поражения в Первой мировой войне, появление лидера, который рассказывает про "Великую Германию", ему бурно аплодируют, но заканчивается все это экспансией и войной практически со всем развитым миром на российских полях. Германия эту войну проиграла. К несчастью для России, путинские люди сделали вывод, что они сильнее всей планеты. Забыв, что они побеждали Германию в союзе с США и Великобританией, которые сейчас на стороне Украины. Потому путинская Россия сейчас играет роль Германии 1930-х годов – те же вопли о сплочении, о поднятии с колен, расширении исторических завоеваний и другой чепухи, которую с удовольствием глотают люди", - отметил он.

Собеседник пояснил, что секрет популярности Владимира Путина в РФ в том, что он предлагает своим гражданам простые решения, совсем как Гитлер предлагал такие же ответы немцам.

"Он разыграл эту же карту с русским народом и примерно таким же образом, как и Гитлер завел немцев в позорный тупик, так и Путин завел туда русских", - добавил Орешкин.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что война РФ против Украины станет началом распада России. РФ проигрывает в развязанной против Украины кровавой войне, подчеркнул он.

"Это не наша вина. Мы в этом принимаем опосредованное участие. Это вина россиян, когда они избрали (президентом — ред.) человека с психикой фашиста. Шаги, которые он (Путин — ред.) делал в течение 22 лет, привели к тому, что они сейчас будут самоуничтожаться. Шаги, которые будут делать в дальнейшем, будут только ухудшать их ситуацию", — уверен секретарь СНБО.

Напомним, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил о том, что Россия не готова к применению тактического ядерного оружия.

"Ядерное оружие в любой стране мира – это средство сдерживания. Это, в принципе, не оружие, а инструмент, повторюсь, стратегического сдерживания. Могут ли они теоретически использовать ядерное оружие? Теоретически – могут, это только ускорит распад РФ и они это прекрасно знают и понимают. Они не так уж глупы все, как бы нам хотелось", — сказал руководитель украинской разведки.

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