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"Потеряет смысл для существования": эксперт назвал реалистичный сценарий развала РФ

3 февраля 2023, 17:51
Развал в России может начаться на фоне проигрыша российской армии в Украине.
Владимир Путин, Россия, распад России
Развал России начнется после проигрыша РФ в Украине / Коллаж фото ua.depositphotos.com сайт Кремля

Сценарий по развалу России уже является достаточно реалистичным. Наиболее вероятным является внутриполитический конфликт. Об этом заявил глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко, сообщает 24 канал.

Ныне эксперт видит, что в РФ есть противостояние между сторонниками "либерального путинизма" и тех, кто поддерживает фашизм в РФ.

"Это гораздо более реалистичное разделение, чем противостояние одних регионов России против других. Условно говоря, более реалистичной является война "новых белых с новыми красными", - сказал Божко.

В РФ может начаться гражданская война или массовые протесты на фоне проигрыша в Украине. Тогда враждебную страну может окутать политический, экономический и информационный кризис, считает эксперт.

"Вероятнее всего, распад может быть следствием длительной смуты, которая в России начнется с проигрышем в войне. Ведь для нее проигрыш в войне – это сразу потеря смысла к существованию", – пояснил Божко.

Развал России

Совет безопасности РФ предупредил президента Владимира Путина о рисках очень скорого начала развала России. Диктатору был представлен соответствующий доклад, детали которого раскрыл Telegram-канал Генерал СВР, который часто делится инсайдами из Кремля. По мнению экспертов при Совбезе РФ, первой на выход из состава России стоит республика Татарстан.

Российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин заявил, что распад РФ зависит от нескольких факторов. В частности, это результат нынешней войны.

Экс-командующий корпусом американской армии на европейском континенте генерал Бен Ходжес считает, что Россия может развалиться в случае поражения в войне против Украины, после чего на ее территории появятся новые государства.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ждет распад с парадом суверенных республик.

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война в Украине развал россии
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