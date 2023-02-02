В ближайшие недели на фронте начнется ключевой этап в войне - Подоляк

На Донецком и Луганском направлениях значительно возросла интенсивность боевых действий. Оккупанты перебросили на фронт весь свой потенциал.

На фронте скоро начнется ключевой период в войне / Коллаж фото Офис президента Украины, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Российские оккупанты стягивают свои силы и технику на фронт. Они готовятся к новому большому наступлению, поэтому следующие недели могут стать ключевыми в войне. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает 24 канал.

Россияне сняли с боевого дежурства военную технику по всему периметру России. На территории Беларуси находится большое количество натренированных мобилизованных.

"В ближайшие недели будем иметь ключевой этап этой войны. Он называется: "Кто будет контролировать инициативу", – сказал Подоляк.

Сейчас на территории Донецкой и Луганской областей наблюдается большая интенсивность боевых действий. На этих участках РФ может увеличить количество оккупантов.

Если Украина потеряет инициативу на фронте, то существует угроза усиления информационного и количественного давления оккупантов. Они усилят давление на Беларусь и страны ОДКБ, чтобы те увеличили военную помощь. Иран и Южная Корея также будут под российским давлением.

Угроза наступления России

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что оккупант Россия готовится к максимальной эскалации на войне против Украины. Согласно его прогнозу, захватчики к годовщине своего полномасштабного военного вторжения, которое состоялось 24 февраля 2022 года, попытаются показать своему населению "победы".

Министр обороны Алексей Резников сказал, что Москва уже мобилизовала 500 тысяч солдат для войны против Украины. Захватчики к 24 февраля могут перейти к наступлению. Глава оборонного ведомства допустил, что россияне могут масштабно атаковать на двух направлениях – на Донбассе и юге Украины.

Военный эксперт Олег Жданов сделал прогноз, согласно которому агрессор РФ в феврале-марте собирается бросить в Украину 200-тысячное подготовленное войско оккупантов. Россияне будут пытаться полностью захватить Донбасс. По мнению Жданова, от исхода этого сражения будут зависеть итоги всей войны.

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