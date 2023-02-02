Есть 5 сценариев: эксперт рассказал, какие регионы будет атаковать РФ

Самым успешным направлением для наступления врага может стать Донецкая область. Там ситуация самая сложная для украинских военных, говорит Александр Коваленко.

РФ может пойти в наступление сразу на 5 направлениях / Коллаж фото Минобороны РФ, скриншот из видео

Россия планирует атаковать Украину и устроить новое большое наступление до передачи западных танков. Враг может пойти сразу с нескольких направлений. Но также одним из вариантов наступления является фокусирование сил на каком-то определенном участке.

Военно-политический эксперт Александр Коваленко считает, что РФ будет атаковать лишь Донбасс и юг страны, сообщает РБК-Украина. Он убежден, что оккупанты не будут пытаться прорваться со стороны Беларуси.

"Сразу можем отбросить белорусское направление, поскольку там отсутствует ударная группировка и даже не происходит ее формирования. Также отбрасываем вторжение в Черниговскую, Сумскую или Харьковскую область именно со стороны российской территории. Потому что возле этих трех регионов именно со стороны РФ не находится достаточного количества сил и средств, которые могут реализовать такое наступление", - сказал Коваленко.

Эксперт видит лишь пять основных направлений, где усилятся боевые действия: Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская области и Крым. Однако насчет Крыма и Херсонского направления он неуверен.

По данным Коваленко, в Запорожской области находится 30 батальонно-тактических групп. Большая их часть находится вблизи населенных пунктов Васильевка, Токмак и Мелитополь. Однако враг не может наступать в Запорожской области, ведь там фронт занимает 100 км.

В то же время эксперт не отрицает, что враг может атаковать позиции украинских военных в направлении Орехова или Гуляйполя. Сейчас там наблюдается лишь имитация наступления.

На Донбассе ситуация в разы сложнее. Наступление оккупантов в Донецкой области является наиболее вероятным, говорит Коваленко. В направлении Угледара, по его данным, сосредоточено 6 батальонно-тактических групп.

"Не исключено, что именно это мы можем сейчас наблюдать, их попытки активизировать боевые действия в направлении Угледара, продолжаются (бои - Главред) в районе Бахмута, пытаются возле Авдеевки активно действовать", - сказал эксперт.

Что касается Луганской области, то, по мнению эксперта, враг может попытаться наступать лишь через Кременную. Однако изначально им надо будет прорваться, ведь сейчас враг находится почти в оперативном окружении. "Итак, говорить о каком-то широкомасштабном наступлении - нет, я не могу, но локальные, наступательные, очень активные действия по узким направлениям будут, но это больше имитация наступления, чем полноценное и полномасштабное по широкому фронту", - сказал Коваленко.

Угроза наступления России

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что оккупант Россия готовится к максимальной эскалации на войне против Украины. Согласно его прогнозу, захватчики к годовщине своего полномасштабного военного вторжения, которое состоялось 24 февраля 2022 года, попытаются показать своему населению "победы".

Министр обороны Алексей Резников сказал, что Москва уже мобилизовала 500 тысяч солдат для войны против Украины. Захватчики к 24 февраля могут перейти к наступлению. Глава оборонного ведомства допустил, что россияне могут масштабно атаковать на двух направлениях – на Донбассе и юге Украины.

Военный эксперт Олег Жданов сделал прогноз, согласно которому агрессор РФ в феврале-марте собирается бросить в Украину 200-тысячное подготовленное войско оккупантов. Россияне будут пытаться полностью захватить Донбасс. По мнению Жданова, от исхода этого сражения будут зависеть итоги всей войны.

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