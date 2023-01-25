"Всё начнется после 2-4 поражений": Подоляк описал реальный сценарий развала РФ

На фоне поражений оккупантов на фронте в России начнутся массовые протесты из-за количества ликвидированных в Украине.

Подоляк рассказал, как будет разваливаться РФ / Коллаж Офис президента, скриншот YouTube

После победы Украины в войне, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, Россия начнет разваливаться. На фоне серьезных поражений в РФ будут получать все больше "двухсотых". Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В ближайшее время оккупанты хотят пойти в новое наступление, однако у них не получится захватить кусок Украины. Это обернется для них огромными потерями. Именно после 2-4 серьезных поражений оккупантов на фронте начнется процесс распада в РФ.

"Территорией России будет распространяться протест не политического, а социального характера - из-за утраченных на войне близких. В это время в окружении Путина разгорятся существенные внутренние междоусобия. Начнется классический российский поиск виновных. Силовые вертикали начнут быстро приходить в упадок", - написал Подоляк.

Этнические субъекты РФ захотят воспользоваться шансом стать самостоятельными. И это все будет происходить на фоне освобождения украинских территорий.

Подоляк убежден, что миру не стоит бояться попадания ядерного оружия на черный рынок, так как оно точно будет контролироваться, "в том числе и остатками российского генералитета".

В Офисе президента утверждают, что Украина сядет за стол переговоров с РФ лишь для того, чтобы обсудить выплату компенсаций за убийства и разрушения. Когда этот сценарий начнет воплощаться в реальность, сказать сложно. Всё, по мнению Подоляка, зависит от скорости поставок необходимого для Украины вооружения.

Развал России

Совет безопасности РФ предупредил президента Владимира Путина о рисках очень скорого начала развала России. Диктатору был представлен соответствующий доклад, детали которого раскрыл Telegram-канал Генерал СВР, который часто делится инсайдами из Кремля. По мнению экспертов при Совбезе РФ, первой на выход из состава России стоит республика Татарстан.

Российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин заявил, что распад РФ зависит от нескольких факторов. В частности, это результат нынешней войны.

Экс-командующий корпусом американской армии на европейском континенте генерал Бен Ходжес считает, что Россия может развалиться в случае поражения в войне против Украины, после чего на ее территории появятся новые государства.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ждет распад с парадом суверенных республик.

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