"Будут массовые увольнения и посадки": у Зеленского рассказали подробности "дня обысков"

Подоляк заявил, что некоторые чиновники присваивали деньги в особо крупных размерах, что напоминает уже не просто коррупцию, а "мародерство".

У Зеленского рассказали подробности обысков у чиновников / коллаж фото УНИАН, ГБР

В Украине 1 февраля начались массовые обыски в помещениях должностных лиц. Их подозревают в хищении бюджетных средств. Теперь чиновникам грозит увольнение и тюрьма. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает 24 канал.

Он отметил, что некоторые чиновники воруют в таких масштабах, что это трудно уже назвать коррупцией, потому что подобное напоминает "мародерство". От этого страдает украинская экономика, которая пытается удержаться в условиях войны.

"Здесь есть очень хорошие ребята, которые чудесно себя чувствуют, которые могут позволить себе распоряжаться суммами в миллиард гривен, два миллиарда гривен. Это те деньги, которые мы собираем, которые бюджет отдает на конкретную работу под названием: "защитить право этого государства существовать" ... Терпение лопнуло, это во-первых. Потому, что во время войны - это уже даже не коррупция, а давайте опять же юридически корректно говорить – это мародерство. То есть люди сознательные относительно того, что страна страдает существенно от войны, экономика просела практически на половину, на 50%", - сказал Подоляк.

Он отметил, что этими должностными лицами займутся правоохранители. Если их вину докажут, то им будет грозить тюрьма.

"Будут массовые увольнения, а после массовых увольнений, будут массовые расследования, а после них будут в любом случае – посадки. Поэтому нельзя, прикрываясь войной, сделать вид, что у нас все прекрасно с точки зрения внутренней координации и денежных потоков, и исполнительных решений", – добавил Подоляк.

Массовые обыски и увольнения

1 февраля стало известно, что Кабинет министров принял решение об увольнении руководства таможенной службы – исполняющего обязанности председателя Налоговой Вячеслава Демченко, а также его заместителей - Александра Шуцкого и Руслана Черкасского. Предполагается, что исполняющим обязанности главы таможни будет Сергей Звягинцев.

По словам руководителя фракции Слуга народа Давида Арахамии, будут вручены и уведомления о подозрении чиновникам Минобороны.

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности провели обыск дома у украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Отмечается, что обыск в доме бизнесмена проводят СБУ и БЭБ. Расследование касается компаний Укртатнафта и Укрнафта, акционером которых является Коломойский.

Обыски провели также у исполняющей обязанности руководительницы налоговой службы Киева Оксаны Датий. У нее нашли необоснованные активы на сумму $ 1,4 млн. У чиновницы нашли три квартиры в столице стоимостью около 1 миллиона долларов, дом, часы Breguet и другие вещи. Нашли и ее "список желаний", в котором была указана соболиная шуба.

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