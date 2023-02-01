Три квартиры на $1 млн, дом и "список желаний": ГБР провела обыски у начальницы налоговой Киева

По данным следствия, у исполняющей обязанности главы налоговой службы Киева Оксаны Датий обнаружены необоснованные активы на сумму около $1,4 миллиона.

Оксану Датий подозревают в работе над теневой схемой с оборотом в 15 млрд грн / Коллаж ГУ ГНС Киева, ГБР

Государственное бюро расследований провело обыски у исполняющей обязанности руководителя налоговой службы Киева Оксаны Датий. В ходе мероприятий обнаружили необоснованные активы на сумму $1,4 млн. У чиновницы нашли три квартиры в столице стоимостью около 1 миллиона долларов, дом, часы Breguet и другие вещи. Нашли и ее "список желаний", в котором была указана соболиная шуба.

Как сообщает ГБР, 1 февраля проводится обыск у руководителей налоговой Киева. Обнаружены необоснованные законом активы и другие ценные вещи.

Издание Украинская правда уточняет, что речь идет о исполняющей обязанности главы налоговой Киева Оксане Датий.

В Госбюро расследований рассказали, что в ходе обысков у нее нашли списки желаний к 2018 и 2021 Новому году. К примеру, 5 лет назад чиновница мечтала о повышении, соболиной шубе, поездке в Лондон, а также подарке от мужа в виде часов Breguet.

Список желаний Датий / УП

Уже в 2021 году Датий напророчила себе должность исполняющей обязанности руководительницы налоговой службы Киева и по-прежнему хотела отдохнуть с мужем в Лондоне, на Мальдивах и заработать 1 миллион долларов США.

В ГБР также отметили, что уровень благосостояния чиновницы не отвечает ее официальным доходам. В частности, у Датий 3 квартиры в Киеве, стоимость которых оценивается в 1 миллион долларов, дом под Киевом стоимостью около 200 тысяч долларов и два автомобиля, которые оцениваются ориентировочно в 150 тысяч долларов.

Один из ее автомобилей, оценивающийся приблизительно в 100 тысяч долларов, записан на ее личного водителя. Доходы водителя за последние годы – не более 8 тысяч долларов.

По данным следствия, чиновница пользуется только дорогими вещами, а в целом у нее найдено необоснованных доходами активов на сумму приблизительно 1,4 миллиона долларов США.

Найденные дорогие часы у Датий / УП

Датий подозревают в злоупотреблении властью, повлекшими тяжкие последствия. Проводятся обыски. Также найдено 158 тысяч долларов США, другие наличные денежные средства, элитный часы, автомобили и другие ценные вещи.

Известно, что в 2021 году Датий была назначена заместителем руководителя отдела анализа налоговой информации управления специального аудита Главного управления Государственной налоговой службы в городе Киеве. Спустя год она стала исполняющей обязанности руководителя столичной ГНС.

По данным ГБР, Датий через своих доверенных лиц работала над реализацией схем по искусственному завышению валовых расходов определенными предприятию, допускала ведение предпринимательской деятельности лицами без оформления ФЛП и представление недостоверных данных о доходах.

Предполагается, что таким образом в теневой оборот попадало более 15 миллиардов гривен.

Найденные в ходе обысков деньги / ГБР

По схеме незаконного получения возмещения НДС, в участии в которой также подозревают руководство налоговой Киева, в тень могло уйти более 30 миллиардов гривен.

В ГБР подчеркнули, что чиновники предпочли "не замечать" схем, поддерживать их и принимать в этом участие за постоянную оплату своих "услуг".

Увольнение руководства Таможенной службы

1 февраля народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко сообщил, что Кабинет министров принял решение об увольнении руководства Таможенной службы – исполняющего обязанности главы налоговой Вячеслава Демченко, а также его заместителей – Александра Шуцкого и Руслана Черкасского.

Предполагается, что исполняющим обязанности главы таможни будет Сергей Звягинцев.

Руководитель фракции Слуга народа Давид Арахамия подтвердил, что готовится отставка главы таможни и его заместителей. По его словам, будут вручены и сообщения о подозрении чиновникам Минобороны

"Сегодня: обыски в Налоговой; вручения сообщений о подозрении чиновникам Министерства обороны. […] Увольнения всего руководящего состава таможни", – подчеркнул Арахамия.