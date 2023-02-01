glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Украине уволят все руководство таможни - нардепы Арахамия и Железняк

1 февраля 2023, 13:38
По данным нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, исполняющим обязанности главы таможни будет Сергей Звягинцев.
Арахамия, Железняк, Таможня
В Украине уволят все руководство таможни - нардепы Арахамия и Железняк / коллаж фото УНИАН

В самом ближайшем времени властями Украины будет принято решения об увольнении руководства Государственной таможенной службы. Первым об этом упомянул в своем Telegram-канале руководитель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

"Сегодня: обыски в Налоговой; вручения сообщений о подозрении чиновникам Министерства обороны. […] Увольнения всего руководящего состава таможни", – написал он.

Позднее эту информцию озвучил уже нардеп из фракции "Голос" Ярослав Железняк. "Да - увольняют главный состав таможни. И. о. будет пока один из заместителей", – написал он в своем Telegram-канале.

Далее, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко написал, что исполняющим обязанности главы таможни будет Сергей Звягинцев.

"Сегодня будет увольнение всего руководящего состава таможни. И. о. главы таможни будет заместитель нынешнего главы Сергей Звягинцев", – сообщил депутат.

Отставки в высших эшелонах украинской власти

В Сети накануне появилась информация о том, что заявление об увольнении с должности написал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. На его должность якобы планируют назначить главу Киевской ОВА Алексея Кулебу. Также утверждалось, что в отставку подадут и главы ОВА Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении подтвердил информацию о кадровых изменениях. И также анонсировал новые отставки.

Утром 24 января указ об отставке Кирилла Тимошенко был опубликован на сайте президента.

Кроме того, Офис генпрокурора уволил руководителей пятерых областных прокуратур, генпрокурор Андрей Костин также уволил своего заместителя Алексея Симоненко и назначил новую тройку заместителей.

Другие новости:

Алексей Гончаренко Ярослав Железняк Давид Арахамия
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:43

Миша Романова показала своего бойфренда, которого долго скрывала

13:39

Войска США и Британии должны быть в Украине и воевать рядом с ВСУ - полковник

13:38

В Украине уволят все руководство таможни - нардепы Арахамия и ЖелезнякВидео

13:35

В Украине ликвидирован атаман-оккупант: у него было шестеро детей

13:16

"Это было ужасно": модель Маремуха рассказала, за что ее заблокировала ТодоренкоВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

13:15

Глыбы льда и снежные заносы в морозилке: как быстро и безопасно вернуть камере свободу

13:15

"Еще две-три недели и запылает": Никитюк и Павлик песней потроллили АрестовичаВидео

13:05

Гадание на кофейной гуще: как правильно создавать кружево узоров и судеб самостоятельно

13:00

Гороскоп на завтра 2 февраля 2023: Тельцам – масштабные проекты, а Рыбам – затворничество

Реклама
12:39

"Возможности РФ изменить ход войны ограничены": на Западе оценили риски нового наступления РоссииВидео

12:06

В путинской России суд "выписал" Невзорову восемь лет за "фейки" о русской армииВидео

11:55

"Путин остановится там, где получит по зубам": РФ вновь пойдет на Киев при одном условии – военный ВСУВидео

11:53

СБУ и ГБР пришли с обысками к Авакову: экс-министр назвал причинуВидео

11:51

"Это отвратительно!": в России в ярости от отношения Лорак к войне в УкраинеВидео

11:39

Угроза наступления РФ с севера: политолог раскрыл неожиданный сценарийВидео

11:37

СБУ проводит обыски дома у Коломойского

11:34

Как заставить орхидею цвести повторно: понадобятся лишь три кусочка льда

11:23

Им суждено покорять вершины: люди с какими именами обречены на сногсшибательный успехВидео

11:12

Российскому фигуристу грозит ампутация почти всех конечностейВидео

11:06

Астролог рассказал, как изменить свою жизнь в феврале: что можно и нельзя делатьВидео

Реклама
11:03

"Блевать только и хочется!": Бузова облажалась, показав свои формы в купальникеВидео

10:59

Финансовый гороскоп на февраль 2023 от Росса: будет 3 дня, в которые нельзя ничего делать с деньгамиВидео

10:32

Почему раньше люди были вынуждены спать раздельно, а теперь это стало нормойВидео

10:30

Зеленский в Польше может встретиться с Байденом и Дудой: СМИ назвали срокиВидео

10:29

6 предметов, которые ни в коем случае не должны быть на кухонном столе: лучше их убрать

10:04

Избранный президент Чехии поддержал членство Украины в НАТО сразу после войны

09:59

Готов стать посредником между Украиной и РФ: премьер Израиля сделал неожиданное заявлениеВидео

09:46

Под Угледаром ВСУ разбили части "элитной" бригады морпехов РФ – ISWВидео

09:34

"Единственный плацдарм": эксперт спрогнозировал, с какого направления войска РФ могут пойти в наступлениеВидео

09:29

Души будут соединяться на небесах: любовный гороскоп от Влада Росса на февраль 2023

09:21

Пометки на упаковках обо всём расскажут: как правильно выбирать продукты

09:18

Гороскоп на февраль-2023: что ждет каждого в карьере, финансах и любвиВидео

08:50

"Если Путин победит, он не остановится": экс-генсек НАТО сказал, когда ждать нового наступления войск РФВидео

08:45

Застали врасплох: как высушить волосы, когда внезапно отключили свет

08:40

Орбан влип в новый скандал: заявил, что Венгрия на востоке граничит с "русскими"Видео

08:18

Нардеп Балога хочет договариваться с Путиныммнение

07:59

"Хотим начать эту дискуссию": посол заявил, что только ядерный статус может дать гарантию безопасностиВидео

07:50

Дуда посоветовал Зеленскому идеальное место для подписания капитуляции РФ

07:41

Именины в феврале 2023: кто будет именинником

07:34

Истребители для Украины: во Франции назвали три условия для передачи военной авиации

Реклама
07:21

Компания из США предложила Украине ударные дроны за один доллар – WSJ

07:19

Гороскоп на сегодня 1 февраля: Козерогу – корыстные люди, Скорпиону – предательство на работеВидео

06:46

Будут ракеты дальностью до 150 км: США готовят новый пакет помощи Украине на более $2 млрд - СМИ

06:30

Гороскоп на февраль 2023: Козерогам - деньги, Девам - конфликты на работеВидео

06:14

Когда Россия собирается идти в наступлениемнение

05:51

Гороскоп на февраль 2023 для Весов: астролог назвала даты суперпериода в жизниВидео

05:30

Гороскоп на февраль 2023 для Водолеев: что принесет последний месяц зимыВидео

04:20

"Россия будет делать все гадости, на которые способна": политолог раскрыл сценарий наступления РФВидео

03:50

Украина задубеет: появился ледяной прогноз с лютыми морозами до – 21°Видео

03:20

Почему в омлет нельзя добавлять молоко: рецепт незабываемого завтрака, который готовим неправильноВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода зимаМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять