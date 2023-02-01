По данным нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, исполняющим обязанности главы таможни будет Сергей Звягинцев.

В Украине уволят все руководство таможни - нардепы Арахамия и Железняк / коллаж фото УНИАН

В самом ближайшем времени властями Украины будет принято решения об увольнении руководства Государственной таможенной службы. Первым об этом упомянул в своем Telegram-канале руководитель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

"Сегодня: обыски в Налоговой; вручения сообщений о подозрении чиновникам Министерства обороны. […] Увольнения всего руководящего состава таможни", – написал он.

Позднее эту информцию озвучил уже нардеп из фракции "Голос" Ярослав Железняк. "Да - увольняют главный состав таможни. И. о. будет пока один из заместителей", – написал он в своем Telegram-канале.

Далее, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко написал, что исполняющим обязанности главы таможни будет Сергей Звягинцев.

"Сегодня будет увольнение всего руководящего состава таможни. И. о. главы таможни будет заместитель нынешнего главы Сергей Звягинцев", – сообщил депутат.

Отставки в высших эшелонах украинской власти

В Сети накануне появилась информация о том, что заявление об увольнении с должности написал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. На его должность якобы планируют назначить главу Киевской ОВА Алексея Кулебу. Также утверждалось, что в отставку подадут и главы ОВА Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении подтвердил информацию о кадровых изменениях. И также анонсировал новые отставки.

Утром 24 января указ об отставке Кирилла Тимошенко был опубликован на сайте президента.

Кроме того, Офис генпрокурора уволил руководителей пятерых областных прокуратур, генпрокурор Андрей Костин также уволил своего заместителя Алексея Симоненко и назначил новую тройку заместителей.

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