Ракетный удар по Сумщине: здание разрушено, есть пострадавшие

Российские оккупанты продолжают терроризировать украинцев. Сегодня, 31 января, они ударили по Шостке в Сумской области. В результате "прилета" есть пострадавшие. Об этом сообщает Оперативное командование "Север".
По всей вероятности российская ракета попала в государственное предприятие. Мощный взрыв произошел около 18:20.
"Около 18:20 на линию "102" поступило сообщение о том, что на территории одного из государственных предприятий в г. Шостка (Сумская область) произошел взрыв. Установлено, что в промышленное здание попала заранее ракета (информация уточняется) повредив при этом крышу, перекрытия, окна", - говорится в сообщении.
Сообщается, что пострадали два гражданских человека, их госпитализировали.
Массированный ракетный удар по Украине
Напомним, Россия в четверг, 26 января, массово атаковала Украину ракетами. Страна-агрессор выпустила ракеты как из авиации, так и с кораблей.
В Киеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Был "прилет" в Днепровском районе украинской столицы. Также в Голосеевском районе Киева в результате падения части ракеты погиб 55-летний мужчина, еще два человека пострадали.
"Прилеты" были также в Винницкой области и на Одесчине. В Винницкой области обошлось без пострадавших. В Одессе были повреждены несколько объектов энергетической инфраструктуры, о пострадавших не сообщалось.
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