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Ракетный удар по Сумщине: здание разрушено, есть пострадавшие

31 января 2023, 23:26
В результате "прилета" по Шостке в Сумской области пострадали по меньшей мере два человека.
взрыв, ядерный взрыв
Оккупанты ударили ракетой по Сумской облатси / фото pixabay

Российские оккупанты продолжают терроризировать украинцев. Сегодня, 31 января, они ударили по Шостке в Сумской области. В результате "прилета" есть пострадавшие. Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

По всей вероятности российская ракета попала в государственное предприятие. Мощный взрыв произошел около 18:20.

"Около 18:20 на линию "102" поступило сообщение о том, что на территории одного из государственных предприятий в г. Шостка (Сумская область) произошел взрыв. Установлено, что в промышленное здание попала заранее ракета (информация уточняется) повредив при этом крышу, перекрытия, окна", - говорится в сообщении.

Сообщается, что пострадали два гражданских человека, их госпитализировали.

ракетный удар по Сумской области
Оккупанты ударили ракетой по Сумской области / Коллаж фото Оперативного командования "Север"

Массированный ракетный удар по Украине

Напомним, Россия в четверг, 26 января, массово атаковала Украину ракетами. Страна-агрессор выпустила ракеты как из авиации, так и с кораблей.

В Киеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Был "прилет" в Днепровском районе украинской столицы. Также в Голосеевском районе Киева в результате падения части ракеты погиб 55-летний мужчина, еще два человека пострадали.

"Прилеты" были также в Винницкой области и на Одесчине. В Винницкой области обошлось без пострадавших. В Одессе были повреждены несколько объектов энергетической инфраструктуры, о пострадавших не сообщалось.

Другие новости:

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