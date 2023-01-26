РФ перед ракетным ударом намеренно ночью пускала дроны: в ВСУ объяснили причину

Страна-агрессор пытается хитростью обнаружить местоположение украинской ПВО.

РФ перед ракетной атакой намеренно запускает дроны/ Telegram, скрин

Российские оккупанты в ночь на 26 января запускали по Украине дроны-камикадзе, а уже утром устроили массированную ракетную атаку. В Вооруженных силах Украины объяснили такие маневры. Захватчики пускают сначала дешевые дроны, чтобы истощить украинскую систему ПВО, и рассчитывают, что Украина после этого не сможет сбивать их дорогие ракеты.

Об этом рассказала руководитель координационного пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Она сообщила, что беспилотники оккупантов были сбиты в Кировоградской и Черкасской областях. РФ пыталась атаковать ими объекты критической, энергетической или военной инфраструктуры.

По словам Гуменюк, Россия во время атаки дронами направляет сразу большое их количество по разным регионам. При этом страна-агрессор запускает их волнами, чтобы определить расположение украинской ПВО.

"Именно поэтому мы акцентируем постоянное внимание на том, что нельзя оповещать "ой, ура, уже сбили". В тот момент, когда вы извещаете, что, например, на Винниччине сработала ПВО, на Черкасщине, Кировоградщине – это уже ориентирует врага. Не надо такого делать во время воздушной тревоги", – подчеркнула Гуменюк.

Массированный ракетный удар по Украине

Напомним, Россия в четверг, 26 января, массово атаковала Украину ракетами. Страна-агрессор выпустила ракеты как из авиации, так и с кораблей.

В Киеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Был "прилет" в Днепровском районе украинской столицы. Также в Голосеевском районе Киева в результате падения части ракеты погиб 55-летний мужчина, еще два человека пострадали.

"Прилеты" были также в Винницкой области и на Одесчине. В Винницкой области обошлось без пострадавших. В Одессе были повреждены несколько объектов энергетической инфраструктуры, о пострадавших не сообщалось.

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