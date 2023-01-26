В Киеве прогремели мощные взрывы, над городом дым: что известно на данный момент

Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил взрыв в столице Украины. По всей стране с самого утра объявлена воздушная тревога.

Во время воздушной тревоги в столице прогремел взрыв / Минобороны РФ, pixabay.com

В четверг, 26 января, в Киеве прогрели взрывы. С самого утра вся Украина "красная" из-за масштабной ракетной атаки, которую устроили оккупанты.

Сначала о взрыве сообщили жители города, а потом подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.

"Взрыв в Киеве! Будьте в укрытиях!" - написал Кличко в телеграм-канале.

Киевляне в соцсетях пишут, что взрывы были слышны в нескольких районах города. Также в Сети появилось фото "прилета".

Позже Кличко уточнил, что взрывы прогремели в Днепровском районе столицы. Все службы следуют на место. Детали мэр города пообещал уточнить со временем.

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