В двух областях и Киеве "прилеты" во время ракетного удара по Украине: подробности

Россия утром в четверг, 26 января, массово ударила по Украине ракетами. В Винницкой и Одесской областях были попадания. Также "прилет" зафиксировали в Днепровском районе Киева.
Председатель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил, что в Винницкой области был "прилет", обошлось без пострадавших.
"В Винницкой области есть попадания вражеских ракет. Пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте", – написал он в Telegram.
В Одессе в результате ударов повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры, заявил начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук.
"Уже есть информация о повреждении 2 объектов критической энергетической инфраструктуры Одесской области. Пострадавших нет. Над территорией Одесской области и в частности Одесского района работает ПВО. Просим вас находиться в укрытиях, не распространять детали по прилету в соцсетях и ждать официальную информацию", – цитируют слова Крука в Одесской РВА.
Также попадание было в столице Украины, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он отмечает, что взрывы прогремели в Днепровском районе столицы, на место отправились все службы.
Тем временем в Киевской городской военной администрации отмечают, что в результате падения части ракеты в Голосеевском районе столицы есть пострадавшие.
После этого Кличко уточнил, что вследствие попадания ракеты в нежилую застройку в Голосеевском районе один человек погиб, двое ранены. Пострадавших госпитализировали медики.
Массированный ракетный удар по Украине
Напомним, Россия атаковала Украину ракетами. Страна-агрессор выпустила ракеты как из авиации, так и с кораблей. В нескольких областях, в том числе под Киевом, были слышны взрывы. Сообщается о работе украинской ПВО, несколько ракет уже сбили.
Представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что российские оккупанты запустили по Украине более 30 ракет утром в четверг, 26 января. В ряде областей уже раздавались взрывы. По предварительным данным, там срабатывала противовоздушная оборона, однако были и "прилеты".
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