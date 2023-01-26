РФ запустила по Украине более 30 ракет, часть на подлете, есть 'прилеты' – Воздушные силы

В ряде областей уже прогремели взрывы. Предварительно сообщается о работе украинской ПВО.

РФ запустила по Украине более 30 ракет/ скрин, командование Воздушных сил ВСУ

Российские оккупанты запустили по Украине более 30 ракет утром в четверг, 26 января. В ряде областей уже раздавались взрывы. По предварительным данным, там срабатывала противовоздушная оборона.

Об этом рассказал спикер воздушных сил Юрий Игнат в эфире Национального марафона. Он отмечает, что около шести российских самолетов Ту-95 предварительно выпускали ракеты из района Мурманской области РФ.

"Около 6 Ту-95 предварительно из района Мурманской области вылетели и произвели пуски ракет. Ожидаем более 30 ракет, которые уже начали появляться в разных областях. Работает противовоздушная оборона. Так, были взрывы в нескольких областях, в частности, в Винницкой области. Понятно, что нужно оставаться в укрытиях", – отмечает Игнат.

По его словам, противник сейчас сосредоточился на центральной части Украины, однако всё может измениться.

В то же время Игнат сообщил, что в некоторых областях есть "прилеты", в частности, в Винницкой области.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что в Киев летело более 15 вражеских крылатых ракет. Их все удалось сбить.

"Враг выпустил в направлении Киева более 15 крылатых ракет. Благодаря отличной работе ПВО все воздушные цели были сбиты! Однако опасность воздушных ударов не миновала. Находитесь в укрытиях до завершения тревоги", – сообщил глава КМВА Сергей Попко.

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Тем временем в Киеве раздался взрыв, который был слышен в разных районах города.

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Напомним, Россия атаковала Украину ракетами. Страна-агрессор выпустила ракеты как из авиации, так и с кораблей. В нескольких областях, в том числе под Киевом, были слышны взрывы. Сообщается о работе украинской ПВО, несколько ракет уже сбили.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты готовятся сегодня, 26 января, ударить по Украине ракетами. Массированный ракетный удар они хотят осуществить, задействуя свою авиацию и корабли, заявил глава Одесской ОВА Максим Марченко. Также это подтвердила пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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