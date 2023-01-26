"Пусть не рассчитывает на уменьшение поддержки Украины": Шольц жестко припечатал Путина

Предоставление Украине танков Leopard – это очень четкий сигнал диктатору РФ, подчеркнул канцлер Германии.

Шольц поставил на место Путина и заявил, что поддержка Украины не уменьшится/ Офис президента Украины, сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин не жалеет ресурсов и готовится к долгой войне. Однако он не должен рассчитывать на то, что поддержка Западом Украины уменьшится.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в эфире немецкого вещателя ZDF. Он подчеркнул, что решение о предоставлении Украине танков Leopard является четким сигналом главе Кремля.

"Это очень четкое послание Путину, что его империалистическая война не будет успешной, потому что мы будем поддерживать Украину вместе, не давая себя разделить – и в то же время всегда будем следить за тем, чтобы не стать стороной в войне" – отмечает он.

По словам Шольца, не должно быть войны между НАТО и Россией. Поэтому, по его словам, он и президент США Джо Байден четко подчеркивают, что не будут отправлять Украине истребители и не будут доставлять для участия в войне свои войска.

Однако Шольц подчеркнул, что "Путин не может рассчитывать на то, что поддержка Украины уменьшится".

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что российские захватчики могут намеренно совершать небольшие атаки на большей части линии фронта, чтобы отвлечь Вооруженные силы Украины и тем временем осуществить решающую наступательную операцию на Луганщине.

Напомним, бывший командующий армией США в Европе Марк Хертлинг отмечал, что Украина может одержать победу над страной-агрессором РФ на поле боя и вернуть все свои территории, включая оккупированный Крым. Но украинским военным придется столкнуться с рядом проблем.

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