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"Для меня Путин − никто": Зеленский сделал жесткое заявление

26 января 2023, 11:25
Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не хочет воевать на территории России, поскольку украинцы и их жизни являются приоритетом для украинских властей.
Путин, Зеленский
"Для меня Путин − никто": Зеленский сделал жесткое заявление / коллаж фото УНИАН

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ему неинтересны переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом украинский лидер сказал в интервью британскому телеканалу Sky News.

При этом Зеленский подчеркнул − Москва якобы просит мира, но атакует Украину ракетами.

"Мне это не интересно. Неинтересно встречаться, неинтересно говорить […]. Я действительно не понимаю, кто принимает решения в России […]. После полномасштабного вторжения для меня Путин − никто", - заявил президент Украины.

При этом он подчеркнул, что Украина не хочет воевать на территории России, поскольку украинцы и их жизни являются приоритетом для украинских властей.

"Я просто хочу, чтобы они как можно быстрее прекратили войну и как можно быстрее покинули нашу страну. Я могу вам точно сказать, если они покинут нашу территорию, война прекратится. Вот и все", - подытожил Зеленский.

Напомним, российский оппозиционер Марк Фейгин заявил, что президент страны-агрессора Владимир Путин скорее всего жив, однако он наверняка использует двойников. Слухи о смерти Владимира Путина связаны с тем, что в последнее время он изолировался, считает Фейгин.

Ранее генерал армии Украины Николай Маломуж отмечал, что после проигрыша Россией войны есть несколько сценариев развития событий в РФ. К власти может прийти коалиция, которая политически или физически устранит российского диктатора Владимира Путина, а затем будет вести переговоры с Западом и Украиной. Эти люди могут обсуждать выход РФ из войны с уплатой компенсаций Украине.

Позднее об использовании Кремлем двойников Владимира Путина рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Кремль использует людей, которым для схожести с российским диктатором сделали пластические операции, подчеркнул он.

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Владимир Зеленский Владимир Путин война России и Украины
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