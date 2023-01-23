Заговор с двойником Путина: Патрушев может готовить устранение диктатора - эксперт

Одним из вероятных планов в Кремле может стать условный сценарий "Двойник" вместо Владимира Путина, не исключил Владимир Фесенко.

Николаю Патрушеву выгодно устранение Владимира Путина / Скриншот

Тема вероятных двойников президента РФ Владимира Путина стала одной из наиболее обсуждаемых, заявил политолог Владимир Фесенко.

"За последние месяцы эту тему стали обсуждать гораздо более серьезно, иронии стало намного меньше, подозрения и предположения о наличии двойников российского президента растут в геометрической прогрессии. Этих двойников даже начали классифицировать и давать им условные псевдонимы", - пишет он в Facebook.

Эксперт считает, что одним из вероятных планов в Кремле может стать условный сценарий "Двойник" вместо Путина для назначения "преемника Путина".

Он напомнил, что уже не первый год ходят слухи о возможном преемнике самого Путина.

"Новейшая версия этой темы — преемником должен стать Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства РФ и, что гораздо важнее, сын всесильного секретаря Совета безопасности РФ и бывшего главы ФСБ Николая Патрушева. Говорят, что Путин клятвенно обещал Николаю Платоновичу, что обязательно сделает его сына своим преемником. Но вот незадача — обещал, но все никак не выполнит свое обещание. И что тогда делать главному силовику России? А может устранить реального Путина и якобы от его имени (через "двойника") заявить, что он уходит на покой, а своим преемником назначает молодого и талантливого Дмитрия Патрушева? Поверят этому или нет — другой вопрос. Как и возможные последствия такого события. Для нас важна сама хотя бы теоретическая возможность такого сценария", - написал Фесенко.

Напомним, об использовании Кремлем двойников Владимира Путина рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Кремль использует людей, которым для схожести с российским диктатором сделали пластические операции, подчеркнул он.

Глава военной разведки Украины уточнил, что в прошлом уже обнаруживали двойников Путина, которые заменяли его в особых случаях, но сейчас это обычная практика.

Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.

В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

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