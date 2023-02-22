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"Держать эту недоимперию себе дороже": Запад еще не решил, какой будет РФ после Путина – дипломат

22 февраля 2023, 02:45
Нельзя оставлять Россию в том виде, в каком она существует сейчас. Для всего мира будет безопаснее, если РФ трансформируется в ряд более мелких государств.
Владимир Путин, Владимир Огрызко
Запад еще не решил, какой будет РФ после Путина, говорит дипломат/ Главред, сайт Кремля

В западных странах еще нет полного понимания того, как сделать страну-агрессора Россию безопасной для мира.

Там понимают, что нужно сделать так, чтобы РФ в будущем не грозила другим государствам, но еще не решили, как это сделать. Такое мнение высказал дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду.

"Вопрос в том, что Запад еще не решил, какой будет (и будет ли вообще) Россия после Путина, какой она должна стать, что надо сделать, чтобы она больше не была угрозой, то ли ее надо демилитаризовать, то ли денуклеаризовать, то ли сделать неспособной ни на какие серьезные агрессивные шаги. А главное – нужно ли дать возможность нациям и народам, живущим в Российской Федерации, право на самоопределение", – отмечает дипломат.

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Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996), пишет Википедия.

По его словам, для многих на Западе РФ остается неким монолитом, где живут исключительно "россияне", а все остальные – это неизвестно кто.

Украина должна объяснять западным партнерам, что нельзя покинуть Российскую Федерацию в таком виде, как она есть сейчас, ведь потом всему миру от этого может быть хуже.

"В этом смысле задачей украинской внешней политики должна быть спокойная, но последовательная и вдохновенная работа, чтобы объяснить нашим западным партнерам, что держать эту недоимперию в ее нынешних пределах себе дороже. Гораздо лучше пройти через период трансформации этой империи, но на ее месте ряд государств, которые никогда и никому не смогут угрожать. Это будет в интересах всего цивилизованного мира", – подчеркнул дипломат.

Возможность распада России

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов спрогнозировал, что страна-агрессор Россия вскоре прекратит свое существование в нынешних пределах. Он подчеркнул, что в ближайшее время произойдет развал РФ и на ее территории сформируются свободная Ичкерия, Татарстан и Дагестан.

Известный российский оппозиционный политик Гарри Каспаров ранее отмечал, что разгром ВСУ путинской армии – шанс для России. А вслед за военным неизбежно и геополитическое поражение, которые вместе создадут предпосылки для революционных перемен.

Напомним, российский политолог Дмитрий Орешкин отмечал, что после поражения в войне не исключен распад России на несколько новых образований. При этом российский политолог провел параллель между нынешней Россией и нацистской Германией времен Адольфа Гитлера.

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