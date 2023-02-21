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"США не собираются атаковать РФ": Байден обратился к россиянам и призвал остановить войну

21 февраля 2023, 19:21
США и Европа никогда не угрожали России, а путь войны выбрал именно российский диктатор Владимир Путин, подчеркнул американский президент.
Джо Байден, российские военные
Байден обратился к россиянам и призвал остановить войну/ Офис президента Украины, Минобороны РФ

Соединенные Штаты Америки и Европа не намерены уничтожить Россию, они никогда не угрожали РФ. Запад не планирует нападать на россиян.

Выбор встать на тропу войны сделал именно президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве во вторник, 21 февраля. В своей речи он, в частности, обратился к россиянам.

"Сегодня я снова обращаюсь к россиянам. США и европейские страны не стремятся уничтожить Россию, а Запад не собирается нападать на российский народ. Миллионы россиян хотели бы жить в мире, они не являются нашими врагами. Это трагедия, и этот выбор сделал Путин", – заявил Байден.

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Американский лидер подчеркнул, что эта война может продолжаться долго, но диктатор РФ мог бы завершить ее очень быстро, если бы остановился и вывел с украинских территорий российские войска.

"Он (Путин – ред.) может завершить войну одним словом. Если Россия прекратит агрессию – прекратится война. Если Украина прекратит защищаться – это будет концом Украины. Именно поэтому мы помогаем Украине защитить себя", – сказал Байден.

Президент США добавил: он уверен, что Украина сможет постоять за себя.

Выступление Байдена в Польше 21 февраля

Во вторник, 21 февраля, президент США Джо Байден во время рабочего визита в Польшу выступил с речью о войне в Украине. Он заявил, что Украина никогда не станет жертвой России и Путин не сможет побороть любовь украинцев к свободе.

Также он заявил, что США готовят новые санкции против России, которые будут введены к годовщине вторжения в Украину.

Напомним, Байден отправился в Польшу после того, как 20 февраля побывал с визитом в Киеве и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Байден в Киеве заявил, что в новый пакет военной помощи Украине от США войдут HIMARS, боеприпасы, противотанковые системы и радары.

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