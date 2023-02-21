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Историческое выступление Байдена в Польше: президент США обратился к россиянам и Путину

21 февраля 2023, 19:07
Во время выступления в Варшаве Джо Байден заявил, что Украина никогда не станет жертвой России.
Джо Байден в Польше
Джо Байден в Польше / скриншот Суспильне

Сегодня, 21 февраля, президент США Джо Байден, который сейчас находится с рабочим визитом в Польше, выступил с речью о войне в Украине.

Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин не сможет побороть любовь украинцев к свободе, поэтому наше государство никогда не станет жертвой России.

По словам Байдена, невозможно умиротворить агрессора и его аппетит к власти.

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"Мы говорим ему: нет, нет и нет. Нет, вы не захватите мою страну, не отнимет мою свободу, не отнимет мое будущее. Диктатор, который стремится возродить империю, никогда не преодолеет любовь народа к свободе, а Украина никогда не станет жертвой России. Никогда", - подчеркнул президент США.

Байден обратился к россиянам

"Сегодня я снова обращаюсь к россиянам. США и Европейские государства не стремятся уничтожить Россию, а Запад не собирается нападать на российский народ. Миллионы россиян хотели бы жить в мире, они не наши враги. Это трагедия, и этот выбор сделал Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.)", - подчеркнул Байден.

Он напомнил, что глава Кремля может завершить эту войну против Украины одним словом при помощи вывода своих войск.

"Если РФ прекратит агрессию - прекратится война. Если Украина перестанет защищаться - это будет концом Украины. Именно поэтому мы помогаем Украине защитить себя", - добавил Байден.

Год войны

Байден напомнил, что выступал в Варшаве почти год назад после того, как российский президент Владимир Путин напал на Украину и начал войну, крупнейшую после Второй мировой.

"Несмотря на стабильность, которая длилась более 70 лет, снова есть риск того, что эта стабильность разрушится. Где-то год назад все думали, что Киев скоро упадет. Я только что был в Киеве и могу сказать, что он стоит и стоит гордо. Когда россияне напали на Украину, они хотели проверить весь мир. Тестировали Европу и НАТО, работает ли демократия", - отметил он.

Байден высказался о Зеленском

"Мы видим человека, который боролся за все, который показывает свою силу, - это президент Зеленский. Вся демократия в мире стала сильнее, потому что в моменты неуверенности мы понимаем, за что мы стоим, и кто тебя поддерживает. И в этом большая разница. И люди в Польше знают лучше других знают, за что мы стоим, потому что больше других знаете, что такое солидарность", - добавил Байден.

Новые санкции против РФ

Президент Джо Байден вновь заявил, что готовят новые санкции против России, которые будут введены к годовщине вторжения в Украину.

"На этой неделе мы объявим о дополнительных санкциях против России вместе с нашими партнерами", - заявил Байден.

Важные заявления Байдена:

  • Путин ошибся, когда вторгся в Украину, украинский народ оказался очень смелым и сильным.
  • НАТО сохранило свое единство как никогда.
  • Страны Запада сократили зависимость от российских энергоресурсов.
  • Диктатор, стремящийся возродить свою империю, никогда не пересилит любовь к свободе, а Украина никогда не станет жертвой России.
  • Сейчас происходит переломный момент в истории, который определит будущее на десятилетие для людей всего мира.
  • Пускай Бог благословит Героев Украины и всех тех, кто защищает свободу по всему миру.

Онлайн-трансляция выступления Джо Байдена в Польше

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