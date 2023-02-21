"Можем потерять территории и тысячи украинских солдат": РФ будет наступать на 3 направлениях - Тука

Георгий Тука заявил, что у российских оккупантов было время, чтобы подготовиться к новому наступлению.

РФ пойдет в наступление с 3 направлений / Коллаж фото Минобороны РФ, Главред

Российские оккупанты уже пошли в наступление, но оно вскоре начнется не только на Донбассе. Удара стоит ожидать с трех направлений. Об этом в чате на Главреде рассказал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской ВГА Георгий Тука.

Он добавил, что за зиму РФ смогла подготовиться к активным боевым действиям: подготовила несколько сотен мобилизованных и подтянула тяжелую бронированную технику. Также на линии фронта ежедневно фиксируется использование врагом авиации.

"Наступление уже началось. Сейчас оно идет на луганском и донецком направлениях. Также, по данным разведки, продолжается усиленная подготовка российских войск на запорожском направлении. Судя по всему, именно на этих трех направлениях следует ожидать удара вооруженных сил Российской Федерации", - сказал Тука.

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Тука считает, что это наступление врага отберет жизни тысячей украинских военных, но оккупантам не удастся добиться успеха. Он также не исключает, что ВСУ будут вынуждены отступить и временно потерять те или иные территории.

"Если ради сохранения жизней воинов, этого бриллианта украинского народа, нужно будет оставить какой-то населенный пункт, это вполне допустимо и не будет катастрофой. Ведь прежде всего нужно заботиться о сохранении личного состава. У нас нет такого огромного человеческого ресурса, который есть у России ... Даже если придется оставлять некоторые населенные пункты, какие-то гектары украинской земли, это не катастрофа, потому что в конце концов мы все свое вернем", - объяснил эксперт.

Также он призвал не недооценивать врага, ведь у РФ есть "большие запасы "металлолома", из-за чего придется еще не один год иметь дело с огромной мощной армией".

Кто такой Георгий Тука Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Новое наступление РФ на Украину

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты начали свое новое наступление в Украине. Украинский гарант отметил, что российские атаки уже происходят на нескольких направлениях. Президент подчеркнул, что украинские военные смогут сопротивляться наступлению России до тех пор, пока не появится возможность контрнаступать. Но, в это же время, Западу необходимо оказать больше военной помощи.

Как отметил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, российские оккупанты могут снова пойти в наступление на Харьков и Купянск. Украинские защитники отслеживают все действия противника и в случае атаки оккупантов готовы к ответу.

Министр обороны Украины Алексей Резников акцентировал внимание на том, что Россия еще не пошла в новое большое наступление с применением танков и артиллерии. Это наступление может состояться, но украинские силы к нему готовы. Также он добавил, что ВСУ готовятся к мощному контрнаступлению.

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