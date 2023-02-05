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Два сценария: Каспаров спрогнозировал, как именно будет разваливаться Россия

5 февраля 2023, 23:56
Есть как минимум два сценария, при котором страна-агрессора будет сокрушена и развалится, убежден оппозиционный политик Гарри Каспаров.
Россия, распад
Гарри Каспаров спрогнозировал, как именно будет разваливаться Россия / коллаж ua.depositphotos.com и УНИАН

Разгром ВСУ путинской армии – шанс для России. А вслед за военным неминуемо и геополитическое поражение, которые вместе создадут предпосылки для революционных изменений. Об этом в комментарии "24 каналу" рассказал известный российский оппозиционный политик Гарри Каспаров.

По его слова, есть как минимум два вероятных сценария распада России. Первый сценарий в том, что империя постепенно трансформируется в национальное государство.

"Надо отойти от этого кровавого имперского наследия. Это, скорее всего, приведет к потере каких-то территорий – Чечни, Дагестана, Татарстан, вероятно, пойдет в другую сторону", – сказал он.

Второй возможный сценарий для России Каспаров видит в том, что Россия обязана прекратить вести шовинистически-имперскую политику и на других направлениях (к примеру, в Грузии и Молдове).

"Если они этого не сделают, будет сценарий медленного переваривания восточной части России Китаем. После этого Россия перейдет в вассальное положение, думаю, большинство российского общества это не устроит", – подытожил оппозиционер.

Возможный распад России

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что война России против Украины окончательно положит конец империи.

"Я уверен, что в ближайшие несколько лет мы увидим процессию призывов к суверенитету на территории России. Российская Федерация закончит свою жизнь, как разные страны - Татарстан, Башкортостан и тому подобное", - сказал он.

Российский оппозиционер Леонид Гозман говорил, что план Путина по войне против Украины провалился. По мнению политика, войска РФ могут окончательно посыпаться, когда почувствуют бессилие и неспособность удержать фронт. Не обязательно это будет связано с победой ВСУ на каком-то конкретном участке боевых действий.

Также сообщалось, что развал России не повлияет на судебный процесс над военными преступниками. Их найдут даже в третьих странах, если они будут пытаться скрыться. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил.

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