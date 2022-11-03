Россию ждет распад, война или отстранение Путина от власти в случае громкой победы ВСУ – Гозман

После победы ВСУ преемнику Путина поставят задачу вывести войска из Украины - российский оппозиционер / Коллаж 93 ОМБр, скриншоты YouTube

Если армии Украины удастся добиться громкой победы над войсками РФ, фронт посыпется, а оккупанты начнут бежать. В таком случае ожидается либо распад России и последующая гражданская война, либо дворцовый переворот. Преемнику Владимира Путина поставят задачу вывести войска из Украины и пойти на мир. Об этом заявил российский оппозиционный политик, политолог Леонид Гозман.

В интервью Главреду он рассказал о том, что молниеносный успех Украины на поле боя может привести к тому, что фронт посыпется, оккупанты побегут, а в России начнется гражданская война.

"В случае гражданской войны в России, разделения на красных и белых не будет. Если ВСУ достигнут очень бурного успеха – фронт в Украине посыпется, а войска РФ в панике начнут бежать – может произойти распад РФ. Начнется война всех против всех. Частные армии, отдельные территории будут воевать друг с другом. Случится Апокалипсис", - полагает Гозман.

По его словам, гражданская война может сопровождаться распадом России.

"Может произойти распад России, о чем мы уже говорили, сопровождающийся войной всех против всех. Всю страну зальют кровью, будет очень страшно. Особенно в условиях, когда у государства есть ядерное оружие", - отметил эксперт.

Кроме того, он назвал альтернативный вариант развития событий. В Кремле может произойти дворцовый переворот – преемником Путина назначат человека, который должен будет вывести войска из Украины и пойти на мир. Однако правление его продлится недолго.

"Второй вариант предполагает дворцовый переворот. Назначат какого-нибудь ничтожного человека преемником. Ему поставят задачу – увести войска из Украины и как-то попытаться примириться. Правление его будет кратким. Далее появится другой политик. Со временем Россия сможет вернуться к нормальной жизни, но это будет не сразу", - подчеркнул Леонид Гозман.

Напомним, российский оппозиционер Гозман говорил, что план Путина по войне против Украины провалился. По мнению политика, войска РФ могут окончательно посыпаться, когда почувствуют бессилие и неспособность удержать фронт. Не обязательно это будет связано с победой ВСУ на каком-то конкретном участке боевых действий.

Также Гозман считает, что армия Украины уже ведет боевые действия на территории России – в приграничных Курске и Белгороде.

Как полагает оппозиционер, такие действия укладываются в логику войны. В российских городах находятся военные базы, которые периодически уничтожаются.

Смотрите полную версию интервью Леонида Гозмана Главреду

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