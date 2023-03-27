УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Сотник рассказал, удастся ли россиянам избежать войны на своей территории

27 марта 2023, 03:05
Журналист подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин – это не какая-то случайность, которая произошла с Россией. Путин – это закономерность.
Сотник рассказал, удастся ли россиянам избежать войны на своей территории
Сотник рассказал, удастся ли россиянам избежать войны на своей территории / скриншот YouTube

Украине нужно будет очень серьезно отгораживаться от приграничных со страной-агрессором Россией областей, ведь на территории РФ вскоре будут междоусобные войны. Не исключено, что некоторые российские области могут провести свои референдумы о вступлении в Украину. Такое мнение во время чата на Главреде высказал редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель, публицист Александр Сотник.

"Скорее всего, будет фрагментация РФ по княжествам, и там будут, видимо, междоусобные войны. В любом случае, пограничные области будут крайне беспокойными, поэтому отгораживаться от них Украине нужно будет очень серьезно. Не исключаю, что некоторые области могут провести свои референдумы о вступлении в Украину. Но, к большому сожалению, ментальность мохнатиков такова, что лучше Украине их не принимать, потому что это будет себе дороже. Там ментальность очень плохая. За 23 путинских года там все потеряли человеческое лицо. Впрочем, там и раньше было не все в порядке", - отметил Сотник.

Журналист подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин – это не какая-то случайность, которая произошла с Россией. Путин – это закономерность.

видео дня

"Путину предшествовали ельцинские бандитские годы, ему предшествовала Чеченская война, которую легитимизировал русский народ, говоривший "Мочи чеченцев!" и одобрил обе войны в Чечне. То есть потеря человеческого там началась задолго до. Поэтому Путин – это не случайная, а закономерная история", - сказал он.

"Если мы вспомним 1993 год, расстрел парламента в Москве, то сможем отметить для себя лишь то, что и с одной стороны была мразь, и с другой стороны – мразь. Ничего хорошего, никакого просвета, никакого промежутка, никакого коридорчика, через который мог бы проскользнуть добропорядочный человек с хорошей репутацией, не было, это было невозможно. Предпоследнего политика убили в 1998 году – Старовойтовую Галину Васильевну, а последнего политика уничтожили уже в 2015 году на Москворецком мосту (речь идет о Борисе Немцове, - ред.). Ничего хорошего у этой страны не будет. Да и ее самой скоро тоже не будет", - добавил Сотник.

Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Развал Российской Федерации

Напомним, недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что страна-террорист Россия вскоре распадется, а началом этих процессов станет Кавказ.

"Если они считают, что они могут вести какие-то там переговоры. С кем-то договариваться или модерировать это все на территории России – это невозможно. Россия лопнет, как переспевший арбуз. Произойдет это в ближайшее время, и все начнется с Кавказа", - сказал Данилов.

Как отметил политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, распад России возможен в течение нескольких лет. Государство начнет разваливаться после того, как Москва потеряет возможности для их контроля. Триггером падения РФ может стать не только поражение в войне против Украины, но и запуск сценария "болота".

Ранее глава Минобороны Алексей Резников также сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ожидает распад с парадом суверенных республик.

Вас может заинтересовать:

война в Украине война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

03:05

Сотник рассказал, удастся ли россиянам избежать войны на своей территории

02:35

Анна Кошмал в манящих позах и купальнике оголила свою чувственную красоту

02:05

Эксперт назвал цель "трескотни" РФ насчет "грязной бомбы" с урановым сердечником для ВСУ

01:35

"У него родовая травма на всю жизнь": журналист назвал фундаментальную проблему ПутинаВидео

26 марта, воскресенье
23:58

В последние недели жизни дал жене наставление: в Ровно попрощались с погибшим на Донетчине воиномВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

23:10

"Идет обратная эскалация": Подоляк объяснил, почему в РФ участилось цветение "бавовны"Видео

22:35

"До Гааги не доживет, умрет внезапно": журналист спрогнозировал, как закончит ПутинВидео

22:08

НАТО обеспечивает защиту от ядерных угроз: в Литве призвали не бояться заявлений ПутинаВидео

22:08

Притянет негатив и разлад: почему нельзя сажать сирень возле дома

Реклама
21:30

Как правильно есть редис и зачем это делать: интересные сведенияВидео

21:25

Организовал Иловайский котел в 2014-м: ВСУ успешно "демилитаризовали" российского топ-офицераВидео

20:58

Проиграли Англии 2:0: сборная Украины по футболу стартовала в отборе на Евро-2024Видео

20:56

Худрук Дизель Студио рассказал, почему на самом деле Писаренко и Никишин сбежали в РФ

20:47

В какую воду нужно бросать яйца при варке: ответ на самый спорный вопросВидео

20:45

Путин не отправил ядерное оружие в Беларусь: у Байдена объяснили ситуациюВидео

20:15

Когда русские на самом деле начнут драпать с Новой Каховкимнение

20:03

Ирина Билык подогрела слухи о воссоединении с Дмитрием КоляденкоВидео

19:55

"Закончу за 24 часа": Трамп выдал очумелое заявление о завершении войны в УкраинеВидео

19:53

Ядерное оружие РФ в Беларуси – угроза безопасности ЕС: Боррель заявил, что Европа ударит санкциямиВидео

19:36

Роют траншеи и эвакуируют семьи: у Зеленского рассказали о бешеной панике россиян в КрымуВидео

Реклама
19:12

Оккупанты в Крыму "собрались брать" Одессу и размечтались об "условии" завершения войныВидео

18:24

Оцепление войсками НАТО всех объектов: Сотник назвал сценарий лишения РФ ядерного оружияВидео

18:16

До 100 гривен за десяток: цены на яйца побьют все рекорды в ближайшее времяВидео

18:12

"Изо всех сил пыталась удержать жизнь": возлюбленная "Да Винчи" лично вывозила его после раненияВидео

17:35

Теперь миссис: мисс Украина-Вселенная вышла замуж

17:29

До Москвы 190 км: в России случился мощный взрыв, дома все побиты осколкамиВидео

16:59

Украина потребовала созвать заседание Совбеза ООН и не допустить ядерного шантажа от Путина

16:47

Без чего нельзя выходить на улицу 28 марта, чтобы не остаться без денег: приметы и все запретыВидео

16:39

Евгений Клопотенко рассказал про роман с избранницей Владимира ОстапчукаВидео

16:17

Можно ли выбрасывать часы и как это правильно сделать: что говорят приметы

16:00

Звезда фильмов про Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф впервые станет отцом

15:58

Венгрия "опрокинула" Путина: Будапешт не поддерживает планы России по оккупации УкраиныВидео

15:49

Экс-разведчик рассказал о бешеном количестве провальных покушений на ЗеленскогоВидео

15:48

"Власть поставила мне ультиматум": Ани Лорак впервые высказалась о войне и набросилась на УкраинуВидео

15:28

Российский шоумен превратил свое лицо в сущий кошмарВидео

15:18

Путин поднимает ставки: эксперт объяснил ядерный шантаж Кремля

14:41

Подоляк – о ядерных планах РФ в Беларуси: Путина охватил страх и осознание пораженияВидео

14:31

Украину накроет зимний "ад": синоптики рассказали о снегопаде и морозеВидео

14:25

Аналитик рассказал о пределе запасов оружия и техники в РФВидео

14:05

Германия набросилась на Путина из-за попыток ядерного запугиванияВидео

Реклама
14:03

"Ужасное и разрушительное": эксперт назвал "фишку" снаряда с урановым сердечником

13:23

"Что водка творит, достал этот клоун": россияне в истерике от Медведева и устроили скандал из-за ОИВидео

13:13

Лайма Вайкуле поставила на место россиян, у которых "не все так однозначно"Видео

13:12

Полковник ВСУ спрогнозировал наступление РФ и назвал вероятные направления

12:51

"Зачем планета, где нет РФ": Путин может взорвать комбинат "Маяк", производящий ядерное оружие – СотникВидео

12:27

Сборная Украины по футболу начинает путь к Евро-2024: анонс матча против Англии реклама

12:21

Яркие и влюбленные: Даша Кацурина показала редкое фото с Дантесом

12:05

У РФ не хватит сил захватить Украину: Шольц назвал условие завершения войны

11:47

Звезда "Пиратов Карибского моря" приехал в Украину и растрогал фотографиямиФото

10:58

Кремль взял Беларусь в заложники: Украина ответила на ядерный шантаж Путина

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023Закуски
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять