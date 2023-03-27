Журналист подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин – это не какая-то случайность, которая произошла с Россией. Путин – это закономерность.

Сотник рассказал, удастся ли россиянам избежать войны на своей территории / скриншот YouTube

Украине нужно будет очень серьезно отгораживаться от приграничных со страной-агрессором Россией областей, ведь на территории РФ вскоре будут междоусобные войны. Не исключено, что некоторые российские области могут провести свои референдумы о вступлении в Украину. Такое мнение во время чата на Главреде высказал редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель, публицист Александр Сотник.

"Скорее всего, будет фрагментация РФ по княжествам, и там будут, видимо, междоусобные войны. В любом случае, пограничные области будут крайне беспокойными, поэтому отгораживаться от них Украине нужно будет очень серьезно. Не исключаю, что некоторые области могут провести свои референдумы о вступлении в Украину. Но, к большому сожалению, ментальность мохнатиков такова, что лучше Украине их не принимать, потому что это будет себе дороже. Там ментальность очень плохая. За 23 путинских года там все потеряли человеческое лицо. Впрочем, там и раньше было не все в порядке", - отметил Сотник.

Журналист подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин – это не какая-то случайность, которая произошла с Россией. Путин – это закономерность.

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"Путину предшествовали ельцинские бандитские годы, ему предшествовала Чеченская война, которую легитимизировал русский народ, говоривший "Мочи чеченцев!" и одобрил обе войны в Чечне. То есть потеря человеческого там началась задолго до. Поэтому Путин – это не случайная, а закономерная история", - сказал он.

"Если мы вспомним 1993 год, расстрел парламента в Москве, то сможем отметить для себя лишь то, что и с одной стороны была мразь, и с другой стороны – мразь. Ничего хорошего, никакого просвета, никакого промежутка, никакого коридорчика, через который мог бы проскользнуть добропорядочный человек с хорошей репутацией, не было, это было невозможно. Предпоследнего политика убили в 1998 году – Старовойтовую Галину Васильевну, а последнего политика уничтожили уже в 2015 году на Москворецком мосту (речь идет о Борисе Немцове, - ред.). Ничего хорошего у этой страны не будет. Да и ее самой скоро тоже не будет", - добавил Сотник.

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Развал Российской Федерации

Напомним, недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что страна-террорист Россия вскоре распадется, а началом этих процессов станет Кавказ.

"Если они считают, что они могут вести какие-то там переговоры. С кем-то договариваться или модерировать это все на территории России – это невозможно. Россия лопнет, как переспевший арбуз. Произойдет это в ближайшее время, и все начнется с Кавказа", - сказал Данилов.

Как отметил политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, распад России возможен в течение нескольких лет. Государство начнет разваливаться после того, как Москва потеряет возможности для их контроля. Триггером падения РФ может стать не только поражение в войне против Украины, но и запуск сценария "болота".

Ранее глава Минобороны Алексей Резников также сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ожидает распад с парадом суверенных республик.

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