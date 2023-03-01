Россию ждет "черная дыра" или "болото" с распадом за 2-5 лет: политолог назвал сценарий

Триггером распада агрессора России не обязательно станет очевидное поражение в войне против Украины, считает украинский политолог Виталий Кулик.

В случае распада субъекты России разделятся на анклавы, которые будут контролировать ЧВК - Кулик / Коллаж Главред, ua.depositphotos.com

Распад России возможен в течение нескольких лет. Государство начнет разваливаться после того, как Москва потеряет возможности для их контроля. Триггером падения РФ может стать не только поражение в войне против Украины, но и запуск сценария "болота". Об этом заявил политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

В интервью Главреду он рассказал о том, что страна-агрессор Россия может развалиться фактически в любой момент в случае какого-либо острого события. Вероятно, распад может произойти в течение 2-5 лет. Как только центр перестанет контролировать регионы, они начнут самостоятельную игру и превратятся в независимые государства.

"Это может произойти в течение 2 или 5 лет. Развал России может произойти как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе. Как только центр перестанет контролировать регионы, возникнут конфликты, которые невозможно будет урегулировать путем договора между Кремлем и региональными элитами. Регионы поймут, что они способны вести самостоятельную игру и начнется расползание России на независимые государства", - отметил Кулик.

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По его мнению, на месте России могут возникнуть различные анклавы, которые будут контролировать частные военные компании.

"Процесс распада не остановится на субъектах РФ. Скорее всего, мы увидим, как произойдет их дробление на разнообразные анклавы, которые будут контролироваться частными военными компаниями или корпорациями, ранее создавшими ЧВК", - считает эксперт.

Как полагает политолог, спусковым крючком запуска распада России не обязательно станет поражение на войне в Украине.

"Может быть сценарий болота. Война не закончена, продолжают гибнуть люди, и для российского общества ее результаты не очевидны. В такой ситуации со временем аргументы, которые приводит государственная пропаганда, перестают срабатывать. Пропаганда становится смешной, теряется идеологическая скрепа. После этого начинается развал государства", - подчеркнул Виталий Кулик.

Смотрите полную версию интервью Виталия Кулика Главреду

Прогнозы о распаде России

Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков предположил, что страна-оккупант Россия проиграет войну против Украины и после этого столкнется с территориальными претензиями со стороны других государств. Как полагает Гудков, от Москвы могут потребовать территорий такие страны, как Япония, Китай и Германия.

Бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко полагает, что распад России начнется после того, как регионы поймут – Москва их больше не может контролировать. В такой ситуации развал российского государства остановить уже не удастся.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что миру нужно готовиться к распаду государства-оккупанта России. По словам чиновника, механизм сработает вне зависимости от желания политиков западного мира.

Наступление России: