Россия входит в "черную дыру": на распад может уйти 2-5 лет, а Китай подчинит ее земли – Кулик

Когда Китай увидит, что ослабление Москвы угрожает его безопасности, Пекин начнет устанавливать контроль над территориями России, считает Виталий Кулик.

Китай не даст оружие России, но заинтересован в продолжительной войне в Украине – Кулик / Главред

Китай после начала большой войны России против Украины не осудил российскую военную агрессию и рассматривает битву сквозь призму своих сложных отношений с Западом. Пекин декларирует нейтралитет, но все больше усиливает экономическое сотрудничество с Москвой и пытается использовать ситуацию для получения геополитических преференций.

США подозревают Китай в переговорах с Россией по вопросам предоставления Москве летального оружия. В Вашингтоне считают, что Пекин рассматривает такую возможность, однако окончательного решения еще не принял. Штаты предостерегают КНР от перехода "красной линии" и предупреждают китайское государство о последствиях.

В интервью Главреду политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик рассказал, почему Китай не будет поставлять оружие России, объяснил, зачем Пекин представил свою декларацию о войне в Украине, смоделировал дальнейшую политику Китая в отношении России и сделал прогноз о распаде РФ.

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К годовщине войны России против Украины на Западе обеспокоились тем, что КНР размышляет над поставками оружия Москве. Пекин отреагировал жестко и "упрекнул" США в военной помощи Киеву. Как вы полагаете, может ли Китай реально передать оружие россиянам и какими могут быть последствия такого шага?

Я не исключаю возможных поставок России от Китая товаров двойного назначения, которые можно использовать для создания ракет, боеприпасов и других вооружений. Однако если Китай пойдет на подобный шаг, то сделает выбор в пользу санкций, а они в таком случае неминуемо лягут на китайскую экономику.

Китай гораздо больше интегрирован в международное распределение труда, чем Россия. Он зависим от технологий и рынков Запада. Поэтому Пекину вряд ли хотелось бы подвести свою экономику под санкционные ограничения.

Китай может решиться на подобные действия только вследствие определенных экономических изменений, когда всевозможные способы взаимодействия с Западом будут исчерпаны. В таком случае Китай может посчитать нужным спасти рядового Путина от развала страны, серьезного поражения на фронте, погружения во внутриполитическую или гражданскую войну. Тогда такой сценарий возможен, но это маловероятно.

Китаю выгодна ситуация, когда ослабленная Россия может противостоять Западу, но в то же время не является равным партнером для Пекина. Она больше клиент, чем партнер. Поэтому русским будут давать ровно столько, чтобы они прозябали.

Китай даже тайно не пойдет на поставки летального оружия России?

Я не верю, что Китай будет поставлять России оружие. Возможно, существуют какие-то схемы передачи китайского оружия через третьи страны контрабандным путем. Однако речь пойдет лишь о небольших партиях вооружений. Причем крайне сомнительно, будет ли это работать. К примеру, могут быть попытки поставок вооружений или боеприпасов в Россию из КНДР. Китай бы здесь играл роль политического партнера. Но напрямую Пекин поставлять оружие Москве не будет.

Значит, у нас нет оснований опасаться того, что Китай мог бы оказать существенную военную помощь России, из-за чего возникли бы риски негативного перелома ситуации на фронте?

Китай придерживается позиции, согласно которой поставки оружия контрпродуктивны для разрешения кризисов и выдвигает другие инициативы. Пекин вряд ли будет руководствоваться двойными стандартами. Если так было сказано, значит, поставлять оружие они не будут. Поэтому я крайне сомневаюсь в подобных перспективах.

Китай обнародовал документ, который в прессе ранее назвали "мирным планом". Пекин изложил свою позицию по войне России против Украины в 12 пунктах. В принципе, мы ожидаемо не увидели там какой-то критики России. Насколько я понимаю, самыми весомыми можно назвать пункты о призывах к переговорам, "прекращении односторонних санкций" и о неприменении ядерного оружия. Впрочем, механизма реализации этих пунктов Китай не предложил. Что хотел показать Пекин таким документом?

Документ Китая – это визия, а не план. План предусматривает определенный дедлайн выполнения, ответственность сторон, логику и алгоритм взаимодействия для достижения его результатов и целей. Пекин опубликовал декларативный документ – он больше похож на визию, взгляд на конфликт с китайской стороны.

Однако определенная логика присутствует. Китай зафиксировал позиции третьей стороны, под которую Пекин попытается собрать голоса других стран. Китай предлагает колеблющимся странам, которые выступают за медиацию и не поддерживают ту или иную сторону в этом конфликте, присоединиться к нейтралитету.

Сегодня существует политический манифест, интерес к которому проявляют страны, который не определились со своей позицией. Поэтому Китаю сразу удалось найти поддержку своей инициативы глобальной безопасности. Пекин нашел голоса среди Индии, Ирана, Южной Африки и других стран, которые и раньше выступали с точки зрения нейтралитета. Так называемый мирный план Пекина – отражение этого запроса.

Ключевым для нас пунктом документа является неприменение ядерного оружия. Китай занял достаточно жесткую позицию по данному вопросу, у которой нет двойной трактовки. Все остальное либо неприемлемо, либо невозможно реализовать даже в перспективе. Как с точки зрения стратегических целей Украины, так и России. Стороны конфликта не заинтересованы в обсуждении и реализации этого плана.

Подчеркну, что инициатива Китая по войне – декларативный документ, задачей которого является фиксация позиции нейтралитета и формирование точки притяжения для других стран. Документ не для Украины и украинцев, его целевая аудитория в Южной Африке, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии.

Китай стремится к консолидации этих стран вокруг Пекина?

Да. Это вопрос санкций и противостояния глобального Запада и глобального Юга. Китай выражает позицию движения неприсоединения и всячески окучивает нишу, чтобы транслировать точку зрения колеблющихся стран. Документом по Украине и инициативой глобальной безопасности Пекин застолбил за собой такую роль.

Возможный визит Си Цзиньпина в Москву связан, скорее, с какими-то экономическими мероприятиями, нежели с военными планами?

На встрече в РФ будет обсуждаться, какую роль видит перед собой Москва в послевоенном мире, какое будущее она строит, есть ли у государства потенциал для реализации планов на будущее, как долго Россия будет сопротивляться Западу и на какой период времени хватит ее возможностей для обеспечения работы модели изоляции, в которой она оказалась.

Кроме того, будет проведена оценка готовности России быть спонсором безопасности для стран Центральной Азии и Евразийского региона (включая Южный Кавказ), способности войск удержать фронт, контролировать ситуацию и отвечать на вызовы, связанные, к примеру, с наступлением украинских войск непосредственно на территорию так называемой исторической России.

Вот вопросы, которые Си Цзиньпин будет решать в Москве. В целом, это весь комплекс вопросов безопасности и экономики. Обсуждать "мирный план" по Украине не станут. Если об этом заговорят, то исключительно для протокола.

Как вы думаете, в каком сценарии заинтересован Китай в войне России против Украины?

В ужасе без конца. Китай заинтересован в длительном вооруженном конфликте малой интенсивности, при котором ни одна из сторон не получила бы максимального стратегического перевеса.

В интересах Пекина конфликт низкой интенсивности с обескровливанием России и Запада. Китаю нужно, чтобы Запад был более уступчивым в контексте интересов Пекина, а Россия шла на большие уступки в качестве его сателлита и попутчика.

Очевидно, Китай никогда не будет рассматривать Россию в качестве равного партнера. Неужели они не думают о том, что договоренности с Пекином приведут в итоге к отторжению территорий?

Несколько лет назад в России говорили о том, что Китай рассматривает Россию исключительно как попутчика, а любое стратегическое партнерство Пекина и Москвы не представляется возможным из-за слишком неравного экономического потенциала, а также военно-политического и стратегического значения двух стран. В России утверждали, что асимметрия будет затягивать ее, как в черную дыру, в интересы Китая, подсаживая на иглу технологий, энергетики и других возможностей. И со временем Россия должна потерять свою субъектность.

Однако если раньше это были разговоры в контексте теоретических размышлений и концентрации на фобиях, связанных с Китаем, то сейчас у России нет другого выхода. Она вынуждена становиться попутчиком, младшим партнером или даже клиентом Поднебесной, и входить в эту черную дыру, о которой раньше говорили как об одном из негативных сценариев для страны.

Россия уже оказалась в таком положении. Она движется к тому, чтобы превратиться в провинцию Китая в экономическом и политическом плане. Со временем даже Си Цзиньпин не станет приезжать в Москву, присылать будут какого-нибудь члена политбюро для донесения позиций Пекина по тем или иным вопросам. Директива станет обязательной к выполнению.

В будущем Китай либо поглотит Россию, либо будет отторгать ее территории?

Я бы не описывал отношения между Китаем и Россией в категориях ХIХ века. В том плане, что будет перекраиваться карта, в результате чего что-то достанется КНР, а что-то останется РФ. Такого не будет. Как и правового поглощения России Китаем.

Стратегия Китая подразумевает сохранение иллюзии суверенности России – "государства" и территории, которое окажется под максимальным влиянием и доминированием китайской политики, экономики и ее международной повестки дня.

Если произойдет распад России, который предусматривает отделение субъектов от федерального центра, Китай может проявить политическую волю. Пекин может поддержать создание и формирование дружественных независимых государств у своих границ. Например, Приамурскую Федерацию или Дальневосточную Республику. Впрочем, на некоторых территориях китайская армия может провести работу по стабилизации ситуации, недопущению вооруженных конфликтов и гуманитарных катастроф. Возможно и силовое вмешательство там, где Пекин увидит формирование антикитайских режимов.

Не исключаю, что некоторые регионы отойдут Китаю как ранее потерянные территории, от которых Пекин никогда не отказывался, даже несмотря на соглашения о мире и границах. Китай помнит, что прошлое столетие началось с интервенции России в Манчжурию.

Китай ничего не забыл – северные варвары остаются северными варварами. Будут ли варвары субъектами, зависит от способности Москвы контролировать безопасность на местах. Когда ослабление федерального центра станет угрозой безопасности Китая, Пекин предпримет усилия, чтобы установить свой контроль над территориями или создаст для этого режимы.

В какие сроки возможна реализация таких сценариев?

Рассуждения о точке суперхрупкости России с позиции сроков лишены смысла. Точка потрясения может быть достигнута в любой момент, триггером может стать то или иное событие.

Это может произойти в течение 2 или 5 лет. Развал России может произойти как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе. Как только центр перестанет контролировать регионы, возникнут конфликты, которые невозможно будет урегулировать путем договора между Кремлем и региональными элитами. Регионы поймут, что они способны вести самостоятельную игру и начнется расползание России на независимые государства.

Процесс распада не остановится на субъектах РФ. Скорее всего, мы увидим, как произойдет их дробление на разнообразные анклавы, которые будут контролироваться частными военными компаниями или корпорациями, ранее создавшими ЧВК.

Триггером событий станет поражение России в войне с Украиной?

Очевидное поражение России не обязательно станет триггером распада страны.

Может быть сценарий болота. Война не закончена, продолжают гибнуть люди, и для российского общества ее результаты не очевидны. В такой ситуации со временем аргументы, которые приводит государственная пропаганда, перестают срабатывать. Пропаганда становится смешной, теряется идеологическая скрепа. После этого начинается развал государства.

Лидер Китая Си Цзиньпин может выступить с заявлением о войне в Украине. Поскольку Китай интересует не Украина, а другие вопросы, получается, Цзиньпин вряд ли скажет что-то, что напрямую относится к военным действиям?

Я думаю, вопрос Украины в повестке Китая не занимает лидирующих позиций. Если Украина входит в 20-ку позиционных предложений Пекина, это уже очень хорошо.

Для Китая гораздо важнее вопросы глобальной безопасности, стратегического сдерживания и ядерных паритетов, изменения климата, биополитики, экономических войн и безопасности в Тихом океане. Вот, что в приоритете у Пекина.

А может ли Китай предложить какие-либо инициативы по переговорам Украины и России или это останется лишь пунктом декларации?

Я думаю, что Китай предпримет попытку обсудить эту декларацию с украинским руководством. Не исключаю приглашения Украины на глобальные форумы с участием Пекина, в рамках которых китайская сторона попытается обсудить с представителями Киева определенный план действий по реализации пунктов документа.

Однако Китай не будет решительно настаивать на реализации документа. В Пекине понимают, что для его запуска нужна политическая воля сторон конфликта. Вряд ли она появится у Киева или Москвы. Потому что позиция, которая изложена в документе Китая, не соответствует стратегическим интересам Украины. Более того, любая попытка Украины войти в такой дискурс чревата для нас негативными последствиями – взятыми на себя неприемлемыми обязательствами, которые мы не можем выполнять.