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В панике пакуют чемоданы, продают жилье и вывозят продукцию: россияне готовятся драпать из Крыма

23 марта 2023, 22:45
Захватчики пытаются максимально вывезти зерно, которое накопилось на территории Крыма и было завезено туда с новоокупированных врагом территорий.
Крым
Россияне готовятся бежать из Крыма / УНИАН

Российские захватчики начали изрядно паниковать после недавней "бавовны" в Джанкое и Севастополе. В связи с этим оккупанты готовятся к эвакуации с временно захваченного Крымского полуострова. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Денис Чистиков в эфире телеканала Freeдом.

Так, Чистиков прокомментировал данные украинской разведки о том, что оккупационная "власть" и командование российской армии активно пакуют чемоданы и готовятся покинуть Крым. Он подчеркнул, что оккупационная администрация пытается скрыть эту информацию. Но в последние дни появились данные о том, что увеличилось количество поездов как пассажирских, так и грузовых на территорию Крыма.

"Это они объясняют тем, что увеличится туристический сезон. Но также фиксируется, что после взрывов в Джанкое и Севастополе начали отменять брони и вообще отказываться от отдыха на территории временно оккупированного Крыма. Поэтому мы можем понять, что это увеличение количества поездов может быть как раз использовано для эвакуации", - сказал заместитель постпреда.

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Чистиков также сообщил, что оккупационная администрация заявила об увеличении объемов вывезенной с полуострова продукции. Так, захватчики пытаются максимально вывезти зерно, которое накопилось на территории Крыма и было завезено туда с новоокупированных врагом территорий.

"Бавовна" в Крыму

20 марта во временно оккупированном Джанкое прогремели взрывы. Там беспилотники атаковали железную дорогу – один из путей снабжения армии РФ. Также взрывы зафиксировали вблизи военного аэродрома.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что во время взрывов в Джанкое были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр".

"Взрыв в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр" во время их транспортировки по железной дороге... Загадочная "бавовна" продолжает процесс демилитаризации России и готовит украинский полуостров Крым к деоккупации", - говорилось в сообщении ГУР.

Кроме того, рано утром в среду, 22 марта, в оккупированном Россией Севастополе прогремела серия громких взрывов. Сообщалось о возможной атаке дронов.

"Рано утром наш флот отразил атаку надводных беспилотников. Всего к этому часу уничтожены три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели", - заявил так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев.

Как отметила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, "бавовна" в Крыму не последняя, а является одним из элементов плана, предшествующего активным действиям.

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