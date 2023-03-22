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В ОК Юг анонсировали новую "бавовну" в Крыму после взрывов в Джанкое

22 марта 2023, 10:26
На данный момент российские оккупанты не могут использовать узловую транспортную развязку в Джанкое. "Бавовна" в Крыму вероятно снова повторится.
Наталья Гуменюк, взрыв
Наталья Гуменюк прокомментировала взрывы в Джанкое 20 марта / pixabay.com, скрин

Мощные взрывы во временно оккупированном Джанкое в Крыму привели к повреждению узловой железнодорожной станции. На данный момент российские оккупанты не могут использовать эту транспортную развязку. Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, "бавовна" в Джанкое не последняя, а является одним из элементов плана, предшествующего активным действиям.

"Атака по узловой станции – это один из элементов нашего плана, который предшествует тем самым активным действиям, которых все очень ждут, потому что истощение логистики врага и в некоторых направлениях даже прекращение ее – это залог удачных действий на потом", – заявила спикер в эфире Радио Свобода.

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Она добавила, что оккупанты в панике после взрывов в Джанкое, на сегодняшний день у них нет адекватного решения возникшей проблемы. Это подтверждает в том числе и активный выезд оккупантов из Крыма по автодорожным и железнодорожным путям.

В то же время оккупанты будут пытаться как можно скорее восстановить узловую железнодорожную станцию в Джанкое, чтобы продолжить перебрасывать через нее личный состав и вооружение на материковую часть Украины.

"Усиление подтягивать им будет нужно. Но мы продолжаем работу, в частности, по огневому контролю для того, чтобы эти усилия были тщетными", – заверила Гуменюк.

Взрывы в Джанкое

Вечером 20 марта в Джанкое слышали несколько взрывов. Там беспилотники атаковали железную дорогу – один из путей поставки армии РФ. Также взрывы зафиксировали вблизи военного аэродрома.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что во время взрывов в Джанкое были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК".

"Взрыв в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма уничтожил российские крылатые ракеты Калибр НК во время их транспортировки по железной дороге... Загадочная "бавовна" продолжает процесс демилитаризации России и готовит украинский полуостров Крым к деоккупации", - говорилось в сообщении ГУР.

В разведке добавили, что Калибр НК ― ракеты, предназначенные для пусков с надводных кораблей российского черноморского флота. Дальность поражения такого оружия - более 2,5 тысячи километров по наземным целям, и более 375 километров по морским.

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