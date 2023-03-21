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Калибры перевозили по железной дороге: в ОК Юг оценили удар по оккупантам в Джанкое

21 марта 2023, 08:42
Уничтожение российских крылатых ракет является четким сигналом россиянам, подчеркнула Наталья Гуменюк.
джанкой
Взрывы в Джанкое / t.me/chp_crimea

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк прокомментировала взрывы, прогремевшие накануне в Джанкое в оккупированном Крыму.

По ее словам, уничтожение российских крылатых ракет Калибр является четким сигналом россиянам о том, что им пора уезжать из Крыма. Об этом она сказала в эфире информационного марафона.

"Джанкой — это узловая станция. И еще в начале полномасштабного вторжения говорилось, что поражение логистики будет основным средством воздействия на переформатирование понимания врага, что им делать в Крыму. Сейчас курс указан четко, что им по железной дороге уже очень необходимо выезжать", — пояснила Гуменюк.

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Взрывы в Джанкое

Взрывами в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма уничтожены крылатые ракеты Калибр, которые транспортировались по железной дороге. Об этом ранее сообщили в Главном управлении разведки Украины.

"Взрыв в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма уничтожил российские крылатые ракеты Калибр НК во время их транспортировки по железной дороге... Загадочная "бавовна" продолжает процесс демилитаризации России и готовит украинский полуостров Крым к деоккупации", — говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что Калибр НК ― ракеты, предназначенные для пусков с надводных кораблей российского черноморского флота. Дальность поражения такого оружия - более 2,5 тысячи километров по наземным целям, и более 375 километров по морским.

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Джанкой Калибр новости Крыма взрыв война России и Украины Наталья Гуменюк
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