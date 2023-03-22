УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Взрывы и стрельба в Севастополе: гауляйтеры жалуются на атаку надводных беспилотников

22 марта 2023, 09:09
Первый взрыв прогремел около 04:46 по местному времени в центральной части города.
Взрывы и стрельба в Севастополе
Взрывы и стрельба в Севастополе / соцсети

Рано утром в среду, 22 марта, в оккупированном Россией Севастополе прогремела серия громких взрывов. Сообщается о возможной атаке дронов.

Первый взрыв прогремел около 04:46 по местному времени в центральной части города. От него задрожали стекла в окнах, сообщает Крым.Реалии

Позже оккупационная "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры" Севастополя сообщила, что морской пассажирский транспорт приостановил свою работу.

видео дня

Так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российские военные уничтожили 3 беспилотника, которые утром 22 марта атаковали Черноморский флот.

"Рано утром наш флот отразил атаку надводных беспилотников. Всего к этому часу уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели", - заявил он.

Гауляйтер Севастополя утверждает, что российские военные корабли не пострадали.

Освобождение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может случиться, что Украина вернет оккупированный Россией Крым дипломатическим путем.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что Украина вернет временно оккупированный Россией Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.

"Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", — отметил он.

Бывший руководитель Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, боевые действия в 2023 году могут начаться на территории временно оккупированного Крыма, а дипломатические варианты возвращения полуострова невозможны.

Вам может быть интересно:

Автор: Сергей Кущ
война в Украине Севастополь
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:09

Взрывы и стрельба в Севастополе: гауляйтеры жалуются на атаку надводных беспилотников

09:08

Путин уверял, что может выиграть войну, а Си Цзиньпин склонял его к уступкам - росСМИ

09:00

Потеря Крыма заставит российские элиты выдать Путина в Гаагу - Николай ПолозовЭксклюзив

08:50

Капитуляция Путина перед Симнение

08:50

Гороскоп на сегодня 22 марта 2023: Овну – расставание, Стрельцам – новые отношенияВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:41

Вятрович пояснил, толкнул ли Путин Украину своей агрессией в объятия НАТОВидео

08:32

"Не знают, что с этим "счастьем" делать": в ВСУ рассказали о последствиях "бавовны" в ДжанкоеВидео

08:06

Ближайшие недели будут "критическими": РФ готовит еще одно наступление на Украину - Белый дом

07:56

Четыре группы: кому в марте не подняли пенсииВидео

Реклама
07:11

Ночью РФ атаковала Украину дронами: 16 "Шахедов" из 21 уничтожены силами ПВО, есть жертвы среди гражданских

06:37

Путину не удалось добиться желаемого партнерства с Си Цзиньпином - ISW

06:20

Почему нам не передают западную авиациюмнение

06:10

3 знака зодиака, которые окажутся счастливчиками в апреле: будет феноменальный месяцВидео

05:32

Почему осыпаются листья фикуса и как спасти растениеВидео

04:30

РФ использовала "заготовленные ресурсы" и больше не может проводить крупные операции - СамусьВидео

03:35

"После победы в войне Украине будет очень тяжело": Вятрович озвучил пессимистичный сценарийВидео

03:20

Витаминная бомба весной: рецепт простейшего и изумительного салата за 5 минутВидео

03:05

"Прилизанная" Хайди Клум появилась на обложке глянца в пиджаке на голое тело

02:35

Что хорошо растет рядом с луком: хитрой уловке позавидуют опытные огородники

02:02

Женщина по всему миру ищет обувь для своего 14-летнего сына: что произошлоВидео

Реклама
01:35

"РФ ждет смута после поражения": Яковенко сказал, от чего зависит распад РоссииВидео

00:51

5 самых строгих запретов 22 марта, которые могут принести в дом несчастье: приметы на Сорок святыхВидео

00:21

Почему нужно есть овсянку каждый день: кишечник и сердце скажут спасибо

21 марта, вторник
23:56

"В Москву приехал новый властитель": психолог рассказал, как лидер КНР издевался над ПутинымВидео

23:02

Взрывы могут прогреметь в 5 областях РФ: Свитан предупредил россиян о серьезной опасности для нихВидео

22:54

"Останемся без самолетов": Самусь оценил шансы Украины на получение западных истребителейВидео

22:45

Звезда молодежных комедий 2000-ых попала в психиатрическую клинику

22:38

Не выдержал пропагандиста и рухнул в обморок: в прямом эфире у Соловьева едва не умер гостьВидео

22:10

Валерий Меладзе скоро станет новым иноагентом в РоссииВидео

22:07

Тяжелобольную российскую актрису жестоко обокрали близкие: вынесли всеВидео

21:55

Продюсер Поляковой заступился за певицу, которую обозвали клоуном и паразиткой

21:52

Есть разрушения и пострадавшие: РФ ударила ракетами по ОдессеВидео

21:52

Кабаева задрала ногу и показала, в какой она формеВидео

21:35

Умер актер "Звездных войн" и "Гарри Поттера"

21:21

Достаем футболки: синоптики сообщили о мощнейшей "жаре" в УкраинеВидео

21:05

Путин и Си встречались зрямнение

21:01

Виталий Портников. В Джанкое красиво пылают "Калибры"Видеоблоги

20:47

Выдача повесток через "Дію": Федоров ответил на волнующий вопросВидео

20:26

ВСУ завершают обучение: ЗРК Patriot будут развернуты в Украине быстрее, чем планировалось - ПентагонВидео

20:17

Пропагандистка Скабеева забилась в истерике из-за шутки Галкина про ее голову в руках Киркорова

Реклама
20:15

Почему 23 марта нельзя говорить плохо про умерших: приметы, которые могут серьезно навредитьВидео

19:44

Спас друга из 42-дневного плена: под Бахмутом погиб доброволец из Новой ЗеландииВидео

19:26

Легендарный советский актер жестко поставил россиян на место: "Это вы мне должны!"Видео

19:20

Пока не видно, чтобы Путин принял руку помощи Китаямнение

19:06

Подписали договор и сделали заявление про войну в Украине: итоги встречи Путина и Си ЦзиньпинаВидео

18:37

"Сейчас мы диктуем россиянам": эксперт рассказал о больших проблемах России в войне с УкраинойВидео

18:18

В свои 22 мужественно защищал родную землю: в тяжелых боях за Украину погиб молодой пограничникВидео

18:12

Кума Оли Поляковой рассказала, как Поплавский познакомил певицу с будущим мужемВидео

18:00

"Я стараюсь не перенасыщать уроки информацией, чтобы они не были скучными" – Керекелица Алена Вадимовна, учитель начальных классов Онлайн-школы "Альтернатива". новости компании

17:56

Донбасс, заморозка конфликта и переговоры: Самусь раскрыл планы Кремля по войне в УкраинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода веснаМагнитная буря
Рецепты
Простые блюдаРецепты на Пасху 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять