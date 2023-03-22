Взрывы и стрельба в Севастополе: гауляйтеры жалуются на атаку надводных беспилотников

Первый взрыв прогремел около 04:46 по местному времени в центральной части города.

Взрывы и стрельба в Севастополе / соцсети

Рано утром в среду, 22 марта, в оккупированном Россией Севастополе прогремела серия громких взрывов. Сообщается о возможной атаке дронов.

Первый взрыв прогремел около 04:46 по местному времени в центральной части города. От него задрожали стекла в окнах, сообщает Крым.Реалии

Позже оккупационная "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры" Севастополя сообщила, что морской пассажирский транспорт приостановил свою работу.

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Так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российские военные уничтожили 3 беспилотника, которые утром 22 марта атаковали Черноморский флот.

"Рано утром наш флот отразил атаку надводных беспилотников. Всего к этому часу уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели", - заявил он.

Гауляйтер Севастополя утверждает, что российские военные корабли не пострадали.

Освобождение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может случиться, что Украина вернет оккупированный Россией Крым дипломатическим путем.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что Украина вернет временно оккупированный Россией Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.

"Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", — отметил он.

Бывший руководитель Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, боевые действия в 2023 году могут начаться на территории временно оккупированного Крыма, а дипломатические варианты возвращения полуострова невозможны.

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