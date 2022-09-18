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"Надо деоккупировать территории": Зеленский впервые высказался о планах возвращения Крыма

18 сентября 2022, 15:58

Украина может вернуть Крым дипломатическим путем, говорит президент.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может случиться, что Украина вернет оккупированный Россией Крым дипломатическим путем.

Как сказал глава государства в интервью Reuters, нет другого выхода, чем возвращать Крым в состав Украины.

"Надо деоккупировать территории. Так может случиться так, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем. Так может случиться. И безусловно, люди в Украине, конечно, больше бы поддержали дипломатический путь решения этого вопроса", - сказал Зеленский.

Кто будет отвечать за возвращение Крыма Зеленский ответить не смог.

"Что за круг лиц будут обсуждать этот вопрос и когда это будет? Я не могу сейчас сказать", – добавил президент.

Ситуация в Крыму

Министр обороны Алексей Резников ранее заявил, что Украина может применять оружие Запада по военным объектам РФ в оккупированном Крыму. США не против таких действий Киева. Между Штатами и Украиной существует договоренность о неприменении таких вооружений по территории России. На оккупированные украинские земли она, безусловно, не распространяется.

Издание Politico опубликовало комментарий представителя Белого дома, который заявил, что Вашингтон признает право Украины наносить удары по военным объектам в оккупированном Крыму западным оружием. У Байдена назвали полуостров суверенной территорией Украины.

В начале сентября в Крыму снова прозвучали взрывы. Жители Керчи публиковали видео, вероятно, пролетов ракет. Позже сообщалось, что произошли взрывы и на аэродроме Бельбек в Севастополе.

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