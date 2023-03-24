Путин отправит в ЮАР своего двойника: правозащитник рассказал, задержат ли фейкового диктатора

Вряд ли Путин куда-то поедет с учетом того, что он и по РФ перемещается в бронепоезде, подчеркнул Полозов.

Путин отправит в ЮАР своего двойника / сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин вряд ли будет подвергать себя даже потенциальному риску опасности. Именно поэтому, скорее всего, он не поедет на саммит БРИКС, а отправит туда своего двойника. Об этом в интервью Главреду рассказал российский адвокат и правозащитник Николай Полозов.

"Вряд ли Путин куда-то поедет с учетом того, что он и по стране перемещается в бронепоезде, а также после всех рассказов о чемоданах, длинных столах и его двойниках. Нет, он может послать двойника, например, но себя лично подвергать даже минимальному риску он не будет ни в коем случае", - отметил Полозов.

Также он пояснил, что будет, если вместо Путина в ЮАР задержат его двойника. Как отметил российский правозащитник, это не будет считаться задержанием, ведь ордер выдан не на двойника.

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"Это же совсем другой человек. В данном случае даже если этот человек очень сильно похож на Путина, ордер выписан не на двойника. Поэтому это лицо не может быть задержано", - добавил он.

Кто такой Николай Полозов Николай Полозов — российский адвокат. Получил известность после работы с резонансными делами Pussy Riot, Надежды Савченко, Алексея Навального.

Таже Полозов защищал в суде Сергея Удальцова, Хайсера Джемилева, Ахтема Чийгоза, заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова.

Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин собрался в августе посетить Южно-Африканскую Республику, где состоится саммит БРИКС. Власти республики должны арестовать Путина, поскольку Международный уголовный суд выписал ему ордер. Однако как конкретно действовать, в ЮАР пока не знают.

К слову, российский адвокат Николай Полозов считает, что решение МУС в Гааге не является обязательным для национальных юрисдикций. Президента Судана Омара аль-Башира, у которого тоже был ордер на арест, в свое время не задержали в ЮАР. Этот случай создал прецедент. Поэтому нет гарантии задержания Путина в том же Таджикистане, где принят Римский статут.

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