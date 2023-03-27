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В Литве агрессивный мужчина избил украинца и обругал Зеленского

27 марта 2023, 19:05
Литовец избил украинца из-за того, что тот не защищает свою страну от страны-агрессора России.
В Литве агрессивный мужчина избил украинца и обругал Зеленского
В Литве мужчина избил украинца / ua.depositphotos.com

Украинцы, которые из-за войны ищут убежище в других странах, не всегда видят только сочувствие и желание помочь. В частности, в Литве гражданин не только обругал президента Украины, но и напал на украинца.

Как пишет Delfi, инцидент произошел в местном баре. Литовец избил украинца из-за того, что тот не защищает свою страну от страны-агрессора России.

"Мы пришли в бар, хотели выпить пива, не могли заказать, потому что бармен не говорил по-русски. Находившийся рядом мужчина объяснил бармену, что мы хотим пива, а потом стал нам упрекать за то, что мы не остались воевать в Украине. Я ему объяснил, что не могу воевать из-за слабого здоровья, но он меня не слушал. Он вел себя агрессивно, кричал, ругался, а потом стал обвинять Украину в том, что идет война", - рассказал пострадавший украинец, который живет в Литве с конца лета 2022 года.

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По словам потерпевшего, литовец сказал, что каждый человек должен воевать за свою страну, но при этом обвинял президента Украины Владимира Зеленского.

"Я ему объяснял, что в Украине люди воюют добровольно, никакого принуждения нет, но он не слушал", - вспомнил украинец.

Он сказал, что пытался как можно быстрее выпить пиво и уйти, но тут агрессивный мужчина неожиданно ударил его кулаком по лицу.

Уголовное дело уже рассмотрел суд. За нападение на гражданина Украины судья назначил Артурасу наказание до 8 месяцев лишения свободы с отсрочкой на полтора года. Кроме того, осужденному запрещается употреблять вещества, влияющие на психику, также он должен участвовать в программе коррекции поведения. Во время ссоры были разбиты витрина и алкогольные напитки, ущерб обвиняемый должен возместить.

Напомним, в Германии во Франкфурте-на-Майне охранник гостиницы Roomers жестоко избил украинского военного. Сообщается, что украинский защитник приехал в Германию на лечение и реабилитацию. У него диагностировали перелом челюсти и носа, сотрясение мозга, сломанные зубы и множественные гематомы. Воину назначена операция, после которой будет реабилитация.

Также сообщалось, что в Берлине агрессивно настроенный мужчина напал на украинца, который был в шапке с трезубцем. Инцидент произошел в одном из торговых центров. К нему подошел мужчина и стал угрожать расправой из-за трезубца на шапке украинца. Когда Евгений хотел запечатлеть происходящее на камеру, мужчина набросился на него.

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