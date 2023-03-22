Ракетный удар по Одессе: в Минобороны РФ подтвердили причастность, но назвали свою версию обстрела

В российском Минобороны заявили, что оккупанты якобы ударили по аэродрому, а не по гражданскому зданию.

В РФ придумали свою версию ракетного удара по Одессе / коллаж фото Минобороны, скриншот с видео

Российские оккупанты вечером 21 марта ударили ракетами по Одессе. В российском Минобороны признали, что россияне обстреляли город, но уже придумали оправдание. Его озвучил представитель ведомства Игорь Конашенков.

Он пытается убедить, что российские ракеты попали не по территории монастыря УПЦ МП, а якобы по территории аэродрома "Школьный" вблизи Одессы.

"Поражены два ангара с вооружением и военной техникой украинских войск", - сказал Конашенков.

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Ракетный удар по Одессе

21 марта российские оккупанты обстреляли Одессу из истребителя Су-35. Украинская система ПВО сбила две ракеты Х-59, однако остальные две ударили по зданию на территории монастыря Украинской православной церкви Московского патриархата.

В результате "прилета" здание загорелось. По данным спикера Одесской областной военной администрации, пострадали 4 человека, медики госпитализировали троих раненых, жертв нет.

Ракетный террор россиян

Недавно представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские оккупанты могут изменить тактику и начать бить ракетами по другим объектам. Все из-за того, что они не могут погрузить Украину в сплошную темноту.

"Световой день становится длиннее, а энергопотребление меньше. Враг увидел, что цели не достигнуты, поэтому, возможно, будет уменьшение атак по объектам энергетической инфраструктуры", - сказал Игнат.

Он убежден, что россияне могут начать обстреливать другие важные объекты - транспортную инфраструктуру или гидротехнические сооружения. Сейчас у Украины нет вооружения, которое может уберечь от ударов вражескими ракетами типа Х-22.

Кроме того, захватчики могут бить по Украине еще и дронами-камикадзе. Как отметил Игнат, у страны-агрессора России нет проблем с поставкой дронов-камикадзе из Ирана. Во-первых, они соединены Каспийским морем, через которое могут переправлять ударные беспилотники. Во-вторых, их могут доставлять по воздуху.

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