Есть разрушения и пострадавшие: РФ ударила ракетами по Одесской области

Российские оккупанты ударили ракетами с моря, используя российский истребитель Су-35.

РФ ударила ракетами по Одесской области / Коллаж фото Минобороны РФ, из открытых источников

Российские оккупанты обстреляли Одесскую область. 21 марта они нанесли ракетный удар из российского истребителя Су-35. Об этом сообщает Одесская районная военная администрация.

Враг запустил ракеты с моря. Украинская ПВО сбила часть ракет, однако некоторые из них все же долетели до "цели".

В результате обстрела был частично поврежден гражданский дом.

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"Есть пострадавшие, предварительно без жертв. Подразделениями ГСЧС пожар по состоянию на 20.40 локализован", - говорится в сообщении.

РФ ударила ракетами по Одесской области / скриншот

В Сети опубликовали видео, на котором слышны сильные взрывы.

РФ ударила ракетами по Одесской области / скриншот из видео

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что над Одесской областью были сбиты 2 российских ракеты Х-59.

Ракетный террор россиян

Недавно представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские оккупанты могут изменить тактику и начать бить ракетами по другим объектам. Все из-за того, что они не могут погрузить Украину в сплошную темноту.

"Световой день становится длиннее, а энергопотребление меньше. Враг увидел, что цели не достигнуты, поэтому, возможно, будет уменьшение атак по объектам энергетической инфраструктуры", - сказал Игнат.

Он убежден, что россияне могут начать обстреливать другие важные объекты - транспортную инфраструктуру или гидротехнические сооружения. Сейчас у Украины нет вооружения, которое может уберечь от ударов вражескими ракетами типа Х-22.

Кроме того, захватчики могут бить по Украине еще и дронами-камикадзе. Как отметил Игнат, у страны-агрессора России нет проблем с поставкой дронов-камикадзе из Ирана. Во-первых, они соединены Каспийским морем, через которое могут переправлять ударные беспилотники. Во-вторых, их могут доставлять по воздуху.

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