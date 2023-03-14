РФ увеличила количество 'Калибров' в Черном море: Гуменюк предупредила об угрозе ракетной атаки

Сейчас в Черном море находится 17 российских кораблей. Среди них – четыре ракетоносителей.

Гуменюк предупредила об угрозе ракетной атаки / Фото pixabay, скриншот, Минобороны РФ

По состоянию на вечер 14 марта страна-агрессор Россия вывела в Черное море 17 кораблей с 28 ракетами "Калибр" на борту. Есть вероятность, что захватчики готовят новую ракетную атаку. Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Мы тщательно отслеживаем их активность на всех направлениях. Параллельно с поднятием авиации враг наращивал и присутствие в Черном море, несмотря на мощный шторм. К примеру, сегодня к вечеру уже накопили 17 кораблей в Черном море, среди которых четыре ракетоносителя, один из которых подводный", - рассказала Гуменюк.

По словам руководительницы объединенного пресс-центра Сил обороны юга, вполне вероятно, что к пуску готовы до 28 "Калибров".

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"Такая тактика, когда сначала работает авиация, а потом подключаются носители ракет с Черного моря, может свидетельствовать о подготовке массированного ракетного удара", - отметила она.

Ракетный террор россиян

Недавно представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские оккупанты могут изменить тактику и начать бить ракетами по другим объектам. Все из-за того, что они не могут погрузить Украину в сплошную темноту.

"Световой день становится длиннее, а энергопотребление меньше. Враг увидел, что цели не достигнуты, поэтому, возможно, будет уменьшение атак по объектам энергетической инфраструктуры", - сказал Игнат.

Он убежден, что россияне могут начать обстреливать другие важные объекты - транспортную инфраструктуру или гидротехнические сооружения. Сейчас у Украины нет вооружения, которое может уберечь от ударов вражескими ракетами типа Х-22.

Кроме того, захватчики могут бить по Украине еще и дронами-камикадзе. Как отметил Игнат, у страны-агрессора России нет проблем с поставкой дронов-камикадзе из Ирана. Во-первых, они соединены Каспийским морем, через которое могут переправлять ударные беспилотники. Во-вторых, их могут доставлять по воздуху.

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