УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ увеличила количество "Калибров" в Черном море: Гуменюк предупредила об угрозе ракетной атаки

14 марта 2023, 22:47
Сейчас в Черном море находится 17 российских кораблей. Среди них – четыре ракетоносителей.
РФ увеличила количество 'Калибров' в Черном море: Гуменюк предупредила об угрозе ракетной атаки
Гуменюк предупредила об угрозе ракетной атаки / Фото pixabay, скриншот, Минобороны РФ

По состоянию на вечер 14 марта страна-агрессор Россия вывела в Черное море 17 кораблей с 28 ракетами "Калибр" на борту. Есть вероятность, что захватчики готовят новую ракетную атаку. Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Мы тщательно отслеживаем их активность на всех направлениях. Параллельно с поднятием авиации враг наращивал и присутствие в Черном море, несмотря на мощный шторм. К примеру, сегодня к вечеру уже накопили 17 кораблей в Черном море, среди которых четыре ракетоносителя, один из которых подводный", - рассказала Гуменюк.

По словам руководительницы объединенного пресс-центра Сил обороны юга, вполне вероятно, что к пуску готовы до 28 "Калибров".

видео дня

"Такая тактика, когда сначала работает авиация, а потом подключаются носители ракет с Черного моря, может свидетельствовать о подготовке массированного ракетного удара", - отметила она.

Ракетный террор россиян

Недавно представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские оккупанты могут изменить тактику и начать бить ракетами по другим объектам. Все из-за того, что они не могут погрузить Украину в сплошную темноту.

"Световой день становится длиннее, а энергопотребление меньше. Враг увидел, что цели не достигнуты, поэтому, возможно, будет уменьшение атак по объектам энергетической инфраструктуры", - сказал Игнат.

Он убежден, что россияне могут начать обстреливать другие важные объекты - транспортную инфраструктуру или гидротехнические сооружения. Сейчас у Украины нет вооружения, которое может уберечь от ударов вражескими ракетами типа Х-22.

Кроме того, захватчики могут бить по Украине еще и дронами-камикадзе. Как отметил Игнат, у страны-агрессора России нет проблем с поставкой дронов-камикадзе из Ирана. Во-первых, они соединены Каспийским морем, через которое могут переправлять ударные беспилотники. Во-вторых, их могут доставлять по воздуху.

Смотрите видео ТСН - эксперт по авиации показал ракеты, которыми РФ лупит по Украине

Вас может заинтересовать:

война в Украине война России и Украины ракетный удар
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:48

Почему 16 марта нельзя выносить мусор: приметы и запреты дня

22:47

РФ увеличила количество "Калибров" в Черном море: Гуменюк предупредила об угрозе ракетной атакиВидео

22:32

"Дрянная девчонка" остепенилась: 36-летняя Линдси Лохан беременна первенцем

22:15

Модная стрижка 2023 неописуемой красоты, которая проста в укладке и отлично молодитФото

22:12

"Пол вечера говорил об Украине": Максим Галкин удивил всех на концерте в США, россияне в истерикеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

21:42

Трейлер фильма с темнокожей русалочкой: старый сюжет, новые герои и буйный гнев зрителейВидео

21:35

"Вытащили из адской дыры": воины ВСУ во время штурма вражеских позиций спасли пленного собратаВидео

21:09

"Мы продолжим делать то, что нам нужно": в США жестко ответили РФ после инцидента в Черном море

20:35

Гайдай уходит: Кабмин согласовал увольнение руководителей Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВАВидео

Реклама
20:21

Холостяк Топольский заинтриговал новым романом и рассказал про знакомство с девушкойВидео

20:16

Возможно ли контрнаступление ВСУ без западных истребителей: Резников раскрыл сценарийВидео

19:48

Кошки не зря обожают спать на хозяине: почему они так делаютВидео

19:31

"Ударил по винту": американский дрон столкнулся с российским истребителем над Черным морем

19:20

Королю Чарльзу надо подготовиться: Меган Маркл готовит новую "бомбу" откровенийВидео

19:20

Загнанный в угол Лукашенко искал возможность продатьсямнение

19:17

Воздушные тревоги весь день: Свитан рассказал, как россияне прощупывают украинскую ПВОВидео

19:16

MamaRika поделилась переживаниями о пластике груди: "Ей нужно время на восстановление"

19:02

Александр Кочетков. Параметры весеннего наступления ВСУВидеоблоги

19:02

Наступление РФ выдохлось: на фронте значительно уменьшилось количество штурмов - ВСУВидео

18:59

Тотальное невезение ходит по пятам: какие буквы в имени притягивают только беды и несчастьяВидео

Реклама
18:43

Город стоит: Залужный сделал важное заявление по БахмутуВидео

18:11

Как пожарить пельмени: главные особенности приготовления нестандартного лакомства

18:06

Затронет всех: Землю ждет атака невероятно мощной магнитной буриВидео

18:01

Муж нес тело погибшей жены на руках: появились подробности гибели молодой защитницы УкраиныВидео

17:39

РФ не может наступать на Донбассе из-за сильного "снарядного голода" - The Wall Street JournalВидео

17:37

Клад в носке: семья нашла "наследство" от бабушки, стоимостью целое состояние

17:26

Почему нельзя пить зеленый чай с молоком: для кого он особо опасен

16:56

Украину ждет новая атака потепления: синоптики назвали самый теплый деньВидео

16:44

"Огромные ресурсы в топку": генералы РФ бросили все, чтобы выполнить приказ Путина - эксперт

16:41

Молодуха Остапчука показала себя в одном лифчике

16:40

Звезда "Игры престолов" рассказал о страхе перед воздушной тревогой, впервые пережитой в УкраинеВидео

16:15

"Такие люди должны жить": в Бахмуте погиб военный и оператор "Суспільного"Видео

16:11

"Блатные так не разговаривают": Макаревич жестко наехал на русских пропагандистовВидео

16:01

"Парова машина": журналисты раскрыли популярность TikTok-хита

16:01

РФ попалась на уловку: после Бахмута ВСУ со свежими силами пойдут в наступление – западные СМИ

15:57

Возможен дефицит: цены на два популярных овоща в Украине вырастут уже весной - экспертВидео

15:40

Чтобы не пришлось выбрасывать на помойку: 5 способов, как отмыть кастрюлю от нагара

15:30

Все из-за Королевой: Киркоров считает, что ему мстит ПугачеваВидео

15:27

"Не беспокойтесь": Александр Эллерт рассказал про общение с Ксенией Мишиной

15:25

ВСУ не уйдут из Бахмута: на Ставке у Зеленского решили продолжить оборонную операцию

Реклама
15:13

Сиротой остался маленький сын: в боях за Бахмут погиб защитник из Львовской области

14:55

Вторая жизнь старого советского ковра: 4 поделки из "бесполезного" куска ткани

14:54

"В течение 4-6 недель": Моравецкий заявил, что Польша может дать Украине истребители МиГ-29Видео

14:41

Российский актер, который поддержал Украину, жалуется на террор со стороны "хороших русских"Видео

14:37

Украина собрала более 600 досье на россиян, подозреваемых в военных преступлениях - The GuardianВидео

14:37

Как поднять себе настроение за 1 минуту: моментальная блокировка негатива

14:32

"У хорошего бойца патроны не заканчиваются": Кадыров посоветовал армии РФ перетерпеть "снарядный голод"Видео

14:08

Звезда "Крепостной" рассказал печальную историю о бабушке, которая не хочет бежать из СлавянскаВидео

14:00

Гормональный живот: причины и способы избавиться от него

13:47

"Успел на последний автобус с мобилизованными": бурят-философ "зажмурился" под Угледаром

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Модные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения дочериС днем рождения сынаС днем рождения женщине
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять