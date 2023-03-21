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Взрывы могут прогреметь в 5 областях РФ: Свитан предупредил россиян о серьезной опасности для них

21 марта 2023, 23:02
Роман Свитан анонсировал удары по Белгородской, Брянской, Воронежской, Ростовской и Курской областям РФ.
Украинские военные, Роман Свитан
На территории РФ могут прогреметь взрывы / коллаж фото 43 ОАБр имени гетмана Тараса трясла, скриншот с видео

Российские оккупанты не прекращают войну против Украины, поэтому взрывы могут прогреметь на территории РФ. К этому следует готовиться об этом заявил полковник в запасе, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в эфире "Утро февраля".

Он анонсировал удары по Белгородской, Брянской, Воронежской, Ростовской и Курской областям РФ.

"Пять областей... - готовиться Белгородской области, готовиться Брянской, Курской, Воронежской, Ростовской областям. Эти пять областей должны сейчас как минимум 100 километровую зону демилитаризовать, убрать военные объекты из этой зоны, все военные объекты в 100-километровой зоне будут уничтожены ... Я сейчас не подсказываю россиянам, я сейчас говорю гражданским, мирному населению, потому что как раз проблема у мирного населения, им надо будет убирать эти военные объекты, поскольку в военные объекты полетят наши дальние средства поражения", - сказал Свитан.

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Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Ситуация на фронте

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в этом году сезон в Крыму будет горячим и очень жарким. Все увидят, что к Украине нужно относиться не только с уважением, но и с большим страхом.

Также Подоляк заявил, что в этом году должны состояться ключевые события в войне, однако важно сохранить неожиданность для противника. Поэтому сейчас нужно ограничить обсуждение будущих контрнаступлений Вооруженных сил Украины, чтобы минимизировать возможные риски.

Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что война в Украине закончится за столом переговоров, но сейчас Киеву нужна поддержка для создания прочной позиции для участия в них. Политик заявил, что поддерживает президента Владимира Зеленского, чтобы он был в "лучшей ситуации для проведения этих переговоров".

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