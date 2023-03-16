"Выход на границы 1991 года ничего не изменит": Вятрович о необходимости войны на территории РФ

Эксперт убежден, что если война не перебросится частично на территорию России, то оккупанты будут продолжать обстреливать Украину из Каспийского моря.

Война в Украине должна перейти на территорию РФ / Коллаж фото УНИАН, 93-я ОМБр Холодный Яр

Украинские военные делают все, чтобы освободить захваченные территории и выйти на границы 1991 года, когда Украине обрела независимость. Однако такой шаг не закончит всю войну и ситуация в стране особо не улучшится. Об этом во время чата на Главреде рассказал историк, нардеп Украины, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Он убежден, что украинским военным необходимо переместить боевые действия на территорию РФ.

"По крайней мере частично - да. А как мы иначе остановим уничтожение Украины с российской территории? Если с территории РФ и с Каспия лупят ракеты, способные доставать до Западной Украины, то, очевидно, выход на границы 1991 года ничего особо не изменит. Поэтому мы должны быть готовы создавать на территории России определенный буфер, который будет гарантировать, что атаки живой силы будут невозможны", - сказал Вятрович.

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Он убежден, что опасность со стороны России значительно уменьшится, если там восстанут порабощенные народы.

"Лучший для Украины вариант - чтобы на борьбу поднялись порабощенные народы, которые способны переформатировать РФ и, таким образом, снять опасность со стороны России и потребность для наших войск идти на Кремль", - добавил историк.

Кто такой Владимир Вятрович Владимир Вятрович – историк, публицист, политик, общественный деятель, доктор философии (кандидат исторических наук), народный депутат Украины IX созыва. Был главой Украинского института национальной памяти (с 25 марта 2014 года по 18 сентября 2019-го), председателем ученого совета Центра исследований освободительного движения (Львов), членом наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого", экс-директор архива Службы безопасности Украины (2008-2010 годы), пишет Википедия.

Ситуация на фронте

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в этом году сезон в Крыму будет горячим и очень жарким. Все увидят, что к Украине нужно относиться не только с уважением, но и с большим страхом.

Также Подоляк заявил, что в этом году должны состояться ключевые события в войне, однако важно сохранить неожиданность для противника. Поэтому сейчас нужно ограничить обсуждение будущих контрнаступлений Вооруженных сил Украины, чтобы минимизировать возможные риски.

Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что война в Украине закончится за столом переговоров, но сейчас Киеву нужна поддержка для создания прочной позиции для участия в них. Политик заявил, что поддерживает президента Владимира Зеленского, чтобы он был в "лучшей ситуации для проведения этих переговоров".

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