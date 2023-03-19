'Диктаторы хорошо не заканчивают': политик из США спрогнозировал конец для Путина

Путина не считают лидером в мире. Мировые лидеры понимают, что диктатору нельзя верить.

МУС выдал ордер на арест Путина / kremlin.ru

Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Несмотря на то, что ордер не означает, что Путин попадет в тюрьму, "диктаторы хорошо не заканчивают". Об этом заявил общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин, сообщает 24 канал.

Он отметил, что война против Украины не является выгодной для Путина. Именно он может закончить это в любой момент, но диктатор постоянно продолжает, говорит Рашкин.

"Продолжение войны с помощью Китая только ухудшит ситуацию для России. Потому что война закончится, а санкции – нет. И глава Путина должен быть частью этих санкций", - пояснил политик.

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Он добавил, что Путин уже давно не является лидером среди мировых политиков.

"Когда год назад началась большая война, было очевидно, что подписывать договор о мире будет не Путин. Потому что человек в такой ситуации и мир, который пытался договориться, а получил вот такое, не будет вести с ним переговоры. Ему нельзя доверять", - добавил Рашкин.

Ордер на арест Путина - что известно

17 марта 2023 года стало известно о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации и передаче детей из оккупированных территорий Украины в РФ.

Этот ордер является секретным. Однако также считается, что информирование общественности может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений.

Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не будет нести обязательства, связанные с решениями Международного уголовного суда.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что было зафиксировано более 16 тысяч случаев принудительной депортации детей. Украине удалось вернуть лишь 308 детей. Однако настоящее количество депортированных может быть больше.

Стоит отметить, что теперь Путина должны арестовать и передать в суд.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение МУС и назвал его историческим.

"Глава государства-террориста и еще одно российское должностное лицо официально стали подозреваемыми в военном преступлении. В депортации украинских детей – незаконном перемещении тысяч наших детей на российскую территорию", – отметил президент Украины.

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