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Электрокабель цепляли на половые органы: в ООН рассказали о пытках украинских пленных оккупантами

18 марта 2023, 18:01
Самым жестким пыткам, по данным комиссии ООН, подвергались украинские военные и бывшие военные.
российские оккупанты, пытки
Российские оккупанты током пытали украинских военнопленных / Коллаж фото Минобороны РФ, УНИАН

Российские оккупанты жестко пытали пленных украинцев. Их жестоко избивали, применяли удары током и даже насиловали. Об ужасах стало известно из доклада Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине.

Самые жесткие пытки россияне применяли к украинским военным и к их родным. Это затрагивало даже бывших военных. Чаще всего пыткам подвергались местные чиновники, правоохранители, гражданские с проукраинской позицией и работники Запорожской АЭС.

"Пытки обычно сочетались с длительными допросами. Жертвам часто связывали руки или надевали наручники, связывали ноги, закрывали глаза капюшоном или завязывали лентой, одевали мешки или что-то из вещей на голову", - говорится в сообщении.

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Украинских военнопленных оккупанты называли "нацистами", "фашистами" и "террористами". Из-за этого их заставляли проходить своеобразную "сессию по денацификации". Именно так вражеские солдаты и называли пытки. Россияне били украинцев прикладами и дубинками, применяли электрошокеры, насиловали и оставляли на холоде, где они были вынуждены находится достаточно длительный промежуток времени.

Украинских военнопленных, которых вражеские солдаты отвозили непосредственно в места заключения, пытали "по-особенному". Оккупанты устраивали для украинцев так называемый "звонок Путину", когда во время пыток применялось электричество.

"Одним из таких методов было поражение электрическим током с помощью военного телефона, известного как "тапик", подключенного к электрическому кабелю с зажимами на ногах, пальцах или половых органах мужчин. Нападающие называли это "звонком Ленину" или "звонком Путину", - говорится в докладе.

Освобожденный британец Эйден Аслин рассказал об ужасном отношении и условиях, в которых ему пришлось выживать, находясь в плену в так называемой "ДНР". По его словам, российские оккупанты заставляли пленных каждое утро петь гимн России, били и резали ножом.

Напомним, псковский десантник, попавший в плен к защитникам Украины, признался, что военное командование приказало оккупантам не брать в плен украинских военных. Им сказали сразу расстреливать защитников Украины, при этом не имеет значения, с оружием они или без. Стрелять сказали даже по тем, кто добровольно сдается в плен.

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