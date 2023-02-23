"Я кричал. А потом через меня прошли 200 вольт": британец рассказал о пытках в российском плену

Оккупанты пропускали ток через тело военнопленного, а однажды просто так ударили его ножом в ногу.

Бывший военнопленный британец Шон Пиннер рассказал о пытках в российском плену/ скрин Sky News

Гражданин Великобритании Шон Пиннер, который был в рядах ВСУ и помогал украинским военным защищать родную землю, рассказал, какие страдания ему пришлось пережить в плену у российских оккупантов. Пиннер был одним из пяти британцев, которые были освобождены из российского плена во время обмена в сентябре 2022 года.

Защитнику Украины пришлось пережить пытки с током, избиения и более серьезные травмы, которые наносили захватчики. Об этом британец рассказал в интервью журналистам телеканала Sky News.

Пиннер родом из британского графства Бедфордшир. Он служил в регулярных воинских частях в Мариуполе Донецкой области. После того, как он попал в плен к оккупантам, в так называемой "ДНР" его приговорили к смертной казни. Однако Украине удалось освободить британца из плена во время обмена.

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Военный рассказывает, что через его тело пропускали сильные разряды тока, из-за этого у него сильно отекали ноги и он даже не мог ходить.

"Ты чувствуешь, как твои мышцы будто выпрыгивают из тебя, из твоего тела. А на следующий день у меня очень сильно отекли ноги. Когда я снял термобелье, у меня просто пошла кровь из ноги от удара током, поэтому я не мог ходить", – рассказал мужчина о пытках, которые применяли к военнопленным российские оккупанты.

Также он рассказал, что один из захватчиков разрезал на нем одежду, пытаясь найти татуировки. После этого оккупант ударил пленного ножом в ногу.

"Я кричал... А потом через меня на стуле прошли 200 вольт... Я действительно не задавал никаких вопросов", – вспоминает Пиннер.

Кроме этого, он рассказал, что оккупанты наносили удары по территории Украины, не беспокоясь о том, по чему именно они бьют. Так, бывший военнопленный вспомнил, что захватчики ударили по школе. Дети в это время находились в подвальных помещениях заведения. Также российская армия наносила удары "по любым государственным зданиям, на которые могла нацелиться".

Британец призвал свою страну предоставить Украине истребители для борьбы с российскими оккупантами.

Ранее еще один освобожденный британец Эйден Аслин рассказал об ужасном отношении и условиях, в которых ему пришлось выживать, находясь в плену в так называемой "ДНР". По его словам, российские оккупанты заставляли пленных каждое утро петь гимн России, били и резали ножом.

Напомним, псковский десантник, попавший в плен к защитникам Украины, признался, что военное командование приказало оккупантам не брать в плен украинских военных. Им сказали сразу расстреливать защитников Украины, при этом не имеет значения, с оружием они или без. Стрелять сказали даже по тем, кто добровольно сдается в плен.

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