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Били из танков и артиллерии: Россия в первые дни войны сбивала свои самолеты с вертолетами

23 февраля 2023, 16:09
Страна-оккупант Россия потеряла пилотов, у которых был опыт ведения боевых действий с подключением сухопутных воска, пишет британское издание Financial Times.
Войска РФ, вертолет РФ
Россия сбила минимум несколько своих вертолетов и самолетов в первые дни полномасштабной войны - чиновники / Коллаж ДШВ ВСУ, Минобороны РФ

Агрессор Россия в первые дни своего полномасштабного нападения на Украину сбила несколько своих самолетов и вертолетов. Оккупанты потеряли пилотов с опытом боевых действий с подключением сухопутных войск. Россияне вели огонь по своей же военной авиации, применяя танки и артиллерию.

Как сообщает Financial Times, бывший высокопоставленный американский чиновник рассказал о том, что оккупационная армия точно сбила не один свой военный самолет.

"Возможно, это не двузначное число, но это больше одного или двух…Огня по свои было много…Может быть, у них не было пилотов с боевым опытом, которые хотели бы летать над Украиной и рисковать своей головой в той сумасшедшей обстановке", - предположил чиновник.

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Данные сведения, утверждают журналисты, подтвердил заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

"Это произошло. Из артиллерийских подразделений, из танков, и мы даже это видели из наших перехватов их разговоров. Они сбивали свои вертолеты и сбивали собственные самолеты", - добавил он.

Журналисты со ссылкой на свои источники подчеркнули, что в результате обстрела своих же войск оккупанты потеряли пилотов, у которых был опыт ведения боевых действий с подключением к операции сухопутных войск. Сколько агрессор РФ могла потерять пилотов, не уточняется.

Наступление России на Украину

Заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий ранее сказал, что наступление агрессора России на Украину началось в феврале. Оккупанты ведут активные боевые действия в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Россияне хотят захватить Купянск Харьковской области, а также Бахмут, Авдеевку, Лиман и Угледар Донецкой области.

В Институте изучения войны полагают, что оккупационной армии России не хватает сил и средств для проведения новых наступательных действий против Украины. Оккупанты атакуют в Донецкой, Луганской и Запорожской областях, однако не могут достичь поставленных "задач".

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов считает, что активная фаза развязанной Россией войны против Украины может завершиться летом 2023 года. По словам Буданова, западный мир передает Киеву все больше необходимого оружия. Согласно прогнозу главы военной разведки, ВСУ обладают шансом на освобождение всех своих территорий в границах 1991 года.

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