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Путин преследует две цели приостановлением участия РФ в ядерном договоре – эксперт

23 февраля 2023, 15:42
Такими "танцами вокруг ядерки" диктатор РФ снова хочет запугать Запад, чтобы западные государства давили на Украину и подталкивали ее к переговорам.
Сергей Згурец, Владимир Путин
"Путин хочет запугать Запад "танцами вокруг ядерки"/ Главред, скрин

Российский диктатор Владимир Путин объявил о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, чтобы попытаться запугать Запад возможностью использования ядерного оружия.

Таким способом, который диктатор РФ пытается использовать для запугивания, он хочет добиться двух целей. Такое мнение высказал военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в интервью Главреду.

Первая цель главы Кремля – подтолкнуть Украину к переговорам и заставить западные страны склонять наше государство именно к такому развитию событий.

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"Путин таким образом пытается в очередной раз подтолкнуть к переговорам и в очередной раз напомнить о своих возможностях применить ядерное оружие. По сути, он сказал, что Россия может использовать ядерное оружие, когда ситуация будет казаться им такой, которая угрожает национальной безопасности Российской Федерации", – отмечает Згурец.

Кто такой Сергей Згурец

Сергей Згурец – украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.

Вторая цель – это попытка заставить Запад давать Украине меньше оружия для защиты от страны-агрессора России.

"Поэтому я это воспринимаю как вариант очередного запугивания европейцев и американцев. Косвенно это должно повлиять и на ограничение помощи Украине в поставках тех или иных вооружений. Другими словами, это запугивание Россией Запада с помощью танцев вокруг ее ядерного потенциала", – говорит эксперт.

РФ приостановила участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях

Напомним, российский диктатор Владимир Путин во вторник, 21 февраля, заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Путин подчеркнул, что речь идет именно о приостановлении участия в договоре о стратегических наступательных вооружениях, а не о выходе из него.

Военный эксперт Сергей Згурец отмечает, что Путин объявлением именно о приостановлении действия договора, а не о выходе из него, хочет добиться дальнейших торгов со странами Запада. В частности, РФ таким образом может попытаться потребовать ослабления санкций.

Ранее экс-глава Луганской ВЦА, экс-замминистра по вопросам ВОТ и ВПЛ Георгий Тука отмечал, что у России есть козыри в рукаве, опасность которых нельзя недооценивать,и козырем является не только ядерное оружие. Россия пытается "вбить клин" между западными странами, которые поддерживают и помогают Украине.

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