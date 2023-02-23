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Дальнобойное оружие будет в Украине: в Минобороны объявили о решении Запада

23 февраля 2023, 14:41
Украина продолжает вести диалог с Западом о получении боевой авиации – решение будет положительным, сказала заместитель министра обороны Анна Маляр.
Маляр, Хаймарс
Украина получит дальнобойное вооружение - Маляр / Коллаж Википедия, Минобороны Украины

Страны-союзники Украины на Западе уже приняли решение поставить Киеву дальнобойное оружие. Переговоры по предоставлению боевой авиации продолжаются, однако их итог будет положительным. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

В ходе брифинга Минобороны в четверг, 23 февраля, она рассказала о том, что в течение года войны удалось добиться поставок Украине западного оружия. Решение о дальнобойном вооружении для ВСУ уже принято.

"С точки зрения вооружения, наша армия де-факто уже стала армией НАТО. В течение года Минобороны решало задачи по обеспечению нашей армии оружием и боеприпасами... Год назад мы получали в качестве помощи от партнеров пехотное оружие. Нам удалось добиться решений о предоставлении тяжелого оружия западного образца. Сейчас уже формируются танковые подразделения, принято решение о предоставлении дальнобойного оружия. Мы имеем противокорабельные и противорадарные ракеты", - отметила Маляр.

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Также она акцентировала внимание на том, что Украина в итоге получит и боевую авиацию.

"Продолжаются дискуссии о самолетах, и это решение также будет положительным", - добавила Маляр.

Анна Маляр подчеркнула, что в скором времени Украина получит системы ПВО Patriot и SAMP-T, функционал которых позволяет перехватывать вражеские баллистические ракеты.

Дальнобойное оружие для Украины

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее заявил о том, что идут дискуссии по поводу предоставления Украине дальнобойных вооружений.

По его словам, страны-партнеры понимают потребности ВСУ и переговоры ведутся уже относительно сроков и количества поставок такого оружия.

Президент Владимир Зеленский сказал, что западный мир уже не против обсуждения темы передачи Украине дальнобойных вооружений. Государство работает над тем, чтобы усилить свои военные возможности.

Главарь Кремля Владимир Путин разразился угрозой "расширения войны" в случае поставок Украине вооружений более дальнего радиуса действий. Страна-оккупант будет, дескать, "отодвигать угрозу от своих границ".

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